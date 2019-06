Circular por el Aljarafe puede aumentar el gasto de combustible y las averías

En la mayoría de pueblos del Aljarafe, los ayuntamientos han optado por instalar masivamente resaltos, pasos de peatones sobreelevados y bandas reductoras de velocidad, que se suman a la no menos extensa variedad de rotondas. Todos estos elementos, destinados a regular el tráfico y a que los conductores no alcancen gran velocidad en poblado, se adaptan a normativas, pero no siempre se cumplen. Principalmente por la altura que alcanzan. Aunque existen otras formas de controlar la velocidad en vías urbanas, pocas son tan eficaces con los conductores incívicos.

Esta suerte de yincana para el conductor tiene dos efectos negativos importantes: uno sobre el vehículo, cuya suspensión y frenos se ven sometidos a un desgaste acelerado, y otro en el gasto de combustible, por la constante necesidad de acelerar y frenar que suponen. Comparativamente, circular por Sevilla capital resulta menos agresivo para los vehículos, tanto porque es más llana como porque la presencia de obstáculos es mucho menor. Sobre el estado del asfalto, en general, hablaremos otro día.