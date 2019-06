Crece la oferta SUV de Kia con el nuevo XCeed

Híbrido, híbrido enchufable y eléctrico. En esas tres configuraciones es posible adquirir un modelo de la gama Niro. El primero (Niro 1.6 HEV, híbrido de 141 caballos) no necesita ser recargado y sólo puede circular en modo eléctrico en situaciones puntuales, a velocidad baja y si se pisa poco el acelerador. Esta configuración de motor es la que más despreocupado permite circular al conductor, porque sólo tiene que repostar gasolina. Su principal desventaja frente a otros híbridos como el Toyota Prius o el Hyundai IONIQ es que es menos aerodinámico y por tanto gasta un poco más en carretera y autovía. Sin embargo, esta diferencia de consumo puede ser despreciable para quien valore que, a cambio, va sentado en una posición más elevada y es más fácil salir y entrar del coche con poco esfuerzo. Su precio parte de 22.725 euros.

El Niro 1.6 PHEV (híbido enchufable, también con 141 caballos), a diferencia del anterior híbrido, se puede recargar en un enchufe. La batería es de tamaño mediano (8,9 kWh). No es obligatorio cargarlo para poder circular, porque dispone de un motor de gasolina además del eléctrico, pero es la mejor forma de obtener un consumo de combustible bajo. Para quien habitualmente haga trayectos de hasta 40 km, si se lo propone, puede hacerlos usando exclusivamente el motor eléctrico y recargando por las noches la batería en un enchufe. No es un coche barato, porque está en venta desde unos 30.885 euros, pero sí es de los que menos cuesta entre sus alternativas directas.

Con el e-Niro (el 100 % eléctrico) se pueden recorrer unos 350 km en uso normal con una sola recarga (homologados son 452 km, pero alcanzar la autonomía homologada, en cualquier coche eléctrico, supone circular en una condiciones que no se dan prácticamente nunca en el tráfico real). Esto es posible con la versión más potente, de 204 caballos, que tiene una batería de gran capacidad (64 kWh) que le dota de una autonomía real suficiente para ir y volver de Sevilla a Huelva o a Matalascañas, y que sobre para callejear, con el aire acondicionado puesto y sin preocupación. Estas «ventajas» no tienen un coste bajo, pues el e-Niro más potente parte de 38.670 euros. Ningún coche eléctrico es barato en la actualidad comparado con un coche de motor a combustión equivalente. Por 5000 euros menos está a la venta una versión de 136 caballos, con una batería más pequeña (39,2 kWh), con la que es factible hacer unos 200 km entre carga y carga (homologados son 276). Cualquiera que experimente la conducción de un coche eléctrico, probablemente encontrará muy placentera la experiencia. El e-Niro es muy silencioso y el centro de gravedad bajo (porque lleva todo el peso de las baterías en el suelo) le confiere un tacto muy característico, ágil y preciso. Sevilla no está bien preparada aún para moverse con un coche eléctrico, pero es cuestión de tiempo que lo esté.