Lo bueno y lo malo de adquirir un coche clásico

Este tipo de clásicos tienen la ventaja de estar al alcance de casi cualquiera que se quiera dar el capricho y, además, su mantenimiento no exige grandes desembolsos habitualmente. Al ser coches sencillos, las averías no son costosas y las piezas de recambio tienen un mercado grande tanto nuevas como de segunda mano. La desventaja es que tienen un uso limitado, porque no resultan confortables (para los estándares actuales) para ser conducidos a diario, ni suficientemente fiables para hacer largos viajes con total tranquilidad salvo que se tenga mucha afición y se esté dispuesto a sacrificar tiempo y paciencia en hacer pequeñas revisiones a lo largo del trayecto para comprobar que todo sigue funcionando bien.

Un ejemplo de modelos que se han revalorizado enormemente en la última década (aunque el precio que se pide no es el mismo que el que se paga por ellos) son los BMW Serie 3, los Mercedes-Benz 190 y Clase E Coupé, el Volkswagen Golf GTI o los Renault 5 Turbo y Clio Williams. Pero la cantidad de modelos interesantes es muy extensa y, a fin de cuentas, en este ámbito lo que cuenta son los gustos particulares.

Los costes de reparación en este tipo de coches puede comenzar a ser grande, porque muchos de ellos eran ya vehículos lujosos y que superaban los seis millones de pesetas a principios de los 90, y las piezas de recambio tienen un precio acorde a lo que costaban de nuevos, no a lo que cuestan como coches usados y viejos. Un consejo que no todo el mundo sigue: es mejor adquirir unidades con bajo kilometraje y de único propietario, a un precio relativamente alto, que unidades con mucho uso y procedencia desconocida a un precio bajo. A medio plazo, el coste en tiempo y dinero que conlleva poner un coche viejo al día no compensa con el mayor gasto inicial de comprar uno en buen estado. Además, hay que procurar huir de coches con mecánica y electrónica compleja (que ya en los 90 podía serlo) si no se tiene la seguridad de poder pagar facturas muy abultadas a posteriori.

Finalmente, y ciñéndonos al término más riguroso de 'coche clásico', el que comentamos en el primer párrafo, en el segmento de vehículos de lujo y alto coste los precios que se manejan son siempre elevados en todo. Tanto para adquirirlos como para mantenerlos. Por ejemplo, adquirir un Mercedes-Benz 280 SL Pagoda o un BMW M3 E30 puede salir por el mismo precio, en torno a 60.000 euros, y mantenerlos puede costar lo mismo (mucho), pero el uso que se les puede dar es muy distinto. El primero es un descapotable indicado para un uso ocasional y lúdico y el otro es un turismo deportivo que se puede llevar a diario si se tiene la suficiente afición y se asume el riesgo de exponerlo a que sufra algún daño.

Estando afiliado a un club de clásicos, es posible matricularlos como vehículos históricos (en torno a 400 euros entre informe pericial e ITV), ahorrarse el impuesto de circulación (esto depende de cada municipio) y sacarles un seguro de coche clásico que suele limitar el kilometraje anual a 5.000 km, pero con un coste por póliza de unos 120 euros al año. Pero para seguir estos pasos hay que tener claro el uso que se le va a dar al coche, porque a veces no compensa el quebradero de cabeza del trámite si el coche es relativamente barato y sencillo.