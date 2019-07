Los nuevos Opel Corsa y Ford Puma llegarán antes de final de año

Tiene en común con el primer modelo el aspecto juvenil y cierto carácter lúdico, pero no porque esté diseñado para disfrutar de las curvas, sino de los caminos no asfaltados. Cuando llegue al mercado a finales de año se podrá pedir con dos motores de gasolina, bien con 125, bien con 155 caballos, ambos con caja de cambios manual. Más adelante la oferta crecerá. Una de las principales novedades de esta gama de motores de gasolina es que se podrán pedir en combinación con un pequeño motor eléctrico, que no sirve para mover el coche pero sí para reducir el gasto de combustible y para obtener ciertos beneficios administrativos, como el distintivo ambiental «ECO» de la DGT.

Ford le ha dado un aspecto musculoso y deportivo a la carrocería del Puma, remarcado por llantas de tamaño generoso con 18 o 19 pulgadas. Se podrá personalizar con tres acabados: Titanium, ST-Line y ST-Line X. Entre los elementos de equipamiento está un amplio compendio de asistentes a la conducción que, mediante sensores, monitorizan el entorno del coche y evitan que el conductor se salga del carril, que choque con un obstáculo o que le ayudan a maniobrar en un aparcamiento, entre otras funciones. El portón del maletero puede tener apertura y cierre automatizados.