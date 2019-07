Los vicios al volante que más atascos provocan a los sevillanos

«Son sólo cinco minutos», «todo el mundo aparca igual» o «si no lo dejo así, luego tengo que andar mucho», son sólo algunas de las excusas peregrinas que se emplean para justificar el incivismo con que se suelta el coche en segunda fila en nuestra ciudad. Pensar en el bien propio por encima del bien común conlleva que se produzcan multitud de cuellos de botella que atascan la ciudad en zonas en las que ni siquiera el tráfico es excesivo. Es la forma más absurda de reducir la capacidad máxima de una vía, como explica la DGT . Lo mismo ocurre si se emplean lugares de circulación que no están destinados a servir de estacionamiento, como las esquinas de las calles. A veces, subiendo dos ruedas a la acera, con la degradación que ello conlleva del viario público, ya que el acerado no está diseñado para soportar el peso de vehículos y las losas se acaban rompiendo.

Para conseguirlo, lo adecuado es circular respetando la distancia de seguridad , que en un atasco basta con que sea la suficiente para que quepa otro coche delante. Y procurar mantener un ritmo constante. No consiste en ir dejando pasar a todos los coches sino que, al llegar al lugar de la estrechez, facilitar la incorporación. Esta distancia de seguridad no sólo facilita que la cremallera funcione, sino que evita la ralentización del atasco por el «efecto acordeón»: los constantes frenazos, propios de una conducción agresiva, producen caídas bruscas de la velocidad de circulación, que repercuten en toda la cadena de coches que van detrás.

Si sufre o provoca un alcance de poca entidad, que sólo conlleva pequeños daños de chapa y pintura, que no evitan que su coche pueda seguir circulando, muévase, e invite al otro conductor a hacer lo mismo. Arreglen los papeles en un lugar apartado y seguro, que no entorpezca el tráfico ni ponga en riesgo su integridad. Las prisas o la desconfianza por rellenar el parte amistoso de accidente hacen que muchos conductores no reparen en el detalle más importante: ponerse a resguardo. Parando en el mismo lugar del golpe sólo consiguen empeorar el atasco, atraer mirones y mantener el riesgo de que el accidente vaya a peor si otro vehículo no les esquiva.