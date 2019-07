A la manera de... (II) en la Galería Rafa el Ortiz

La 2ª dificultad estaría en la técnica que cada uno ha escogido para expresarse y que puede ir desde el óleo sobre lienzo a los más variopintos materiales y procedimientos, considerando además que entre todos hay escultores, pintores, fotógrafos, grabadores, video-creadores, dibujantes, ceramistas, etc., etc.

No me gusta escribir de una exposición en la que participo, pero ocurre que pasan los días hacia la clausura que se producirá el 25 de este mes, sin que pocos colegas de la prensa se hagan eco de esta original, curiosa y arriesgada muestra -salvo la excepción de la gran profesional que es, MARTA CARRASCO- al día de hoy 15 de julio, aunque todavía queda tiempo para poder leer y disfrutar con el artículo de nuestro admirado y querido maestro JUAN BOSCO DÍAZ-URMENETA. Es por esto por lo que voy a incumplir una de las normas que tengo e intentar acercarme a comentarla, asumiendo ciertamente los riesgos que esto comporta.

La 3ª es que unos son conocidísimos (por premios, becas, exposiciones relevantes), mientras que otros (como es mi caso), somos bastantes desconocidos salvo para familiares y amigos.

Indiscutiblemente, resulta más cómodo dedicarse a escribir sobre los conocidos, porque se apuesta por así decirlo a lo seguro, no se corre el riesgo de escribir de alguien del que no sabemos si seguirá o no en este mundo que en realidad es tan difícil como cualquiera otro en los tiempos que corren, y tal vez y por qué no decirlo, por una supuesta aporafobia que ensalza a los famosos en detrimento de los que sin los medios de aquellos, intentan desarrollar su vida en el arte o el arte en sus vidas. También lo he hecho hasta que me dí cuenta del error en donde estaba. Si en un centro de arte o institución pública, etc. se expone en dos salas contiguas digamos por ejemplo a DALÍ o a PICASSO (no entremos en sevillanos vivos), y una autor o autora novata aunque tenga cerca de 60 años y haya expuesto sólo en sitios alternativos, en general y a no ser que esta sorprenda, o mejor, epate, no tendrá apenas repercusión mediática.

El propósito que tengo desde que comencé de nuevo a colaborar en la redacción de este periódico, es no hacer distinciones, basarme en la calidad, tampoco dejarme embaucar por cantos de sirena o flores de un día, exhibicionistas de humo, ...y enfín, todo aquello q se parece al arte pero que no lo es en absoluto.

Pero es que en esta ocasión el protagonismo no lo quiero sólo o ni siquiera para mis compañeros de sala, porque lo que quiero destacar es la labor callada, a veces no tan grata como parece, dura y agotadora como es la de los responsables de esta galería. Ellos son los verdaderos artistas y no sólo por la dificultad que han tenido –simplemente por cuestiones de colores o tamaños, o de iluminación, ubicación,...- de 42 artistas “cada uno de su padre y de su madre”, con sus criterios propios hacia cómo ellos hubieran distribuido las obras, etc.

RAFAEL ORTIZ, ROSALÍA BENÍTEZ, su hija ROSALÍA, su secretaria SILVIA y todos los que de alguna manera intervienen en que cada mes, 20, 15 ó 45 días, un nuevo milagro se produzca y se llenen hasta los despachos y su propia casa, la sala principal y la stanza del cielo, ******con las obras nuevas que han seleccionado los propios autores, con libertad absoluta.

Llegados a este punto no tengo nada más que elogiar a estos grandes mecenas del arte en Sevilla, personas que hacen posible que bastantes artistas participen en Ferias de Arte Internacional como es Basilea, México, Londres, Lisboa, Miami, Arte Santander (justo en estos momentos), Valencia, Estampa, ARCO, o en cualquier otro centro con el que surja algún tipo de colaboración y por supuesto en su galería, “R.O.”, situada en pleno eje cultural de Madrid.

Exponer a los grandes consagrados, puede que sea relativamente más fácil porque se tiene asumido que adquirir una obra de ellos es una inversión rentable. Hacerlo de alguien desconocido, que casi “no se cotiza” en el arte, es mucho más difícil. Supone arriesgar por alguien que posiblemente no venderá y por tanto las pérdidas no serán sólo para el –o la- artista, sino para ellos. Es por esto por lo que aprovecho desde aquí para darles las gracias por su valentía y dicho con todo cariño y respeto, chaladura, tanto en lo que a mí respecta como en nombre de todos -afamados y no- que hemos tenido la suerte y el lujo de participar, pues somos bastantes los que exponemos aquí por primera vez y algunos incluso como es mi caso, se inicia en el camino de las galerías, lo que es igual a aceptar la entrada oficial en el arte, al menos desde una plataforma que nos da carta de naturaleza, nos hace visibles y nos “pone en el candelabro”. Muchas gracias, de verdad, por regalar esta exposición a los autores, visitantes, y...¡¡¡¡¡coleccionistas!!!!!, que se animen porque la cotización sin duda después de esta, sube.

Y bien, los que participamos somos: ÁNGELES AGRELA, ANTONIO AGUDO, CARLOS AIRES, ÁNGEL ALÉN, TETE ÁLVAREZ, IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA, ANA BARRIGA, MANOLO BAUTISTA, DIS BERLIN, ROSA BRUN, JAVIER BUZÓN, RICARDO CADENAS, CLAUDIO DEL CAMPO, SALOMÉ DEL CAMPO, FERNANDO CLEMENTE, JULIÁN CRUZ, GERARDO DELGADO, FOD, JUAN JOSÉ FUENTES, Mª JOSÉ GALLARDO, Mª JOSÉ GARCÍA MATRES, JOSÉ GARCÍA VALLÉS, JUAN ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CALLE, RUBÉN GUERRERO, VIRGINIA HERRERA, JUAN DEL JUNCO, TERESA LAFITA, MANUEL LEÓN, RAFAEL LÓPEZ-BOSCH, GLORIA MARTÍN, ÁNGELA MENA, CARLOS MIRANDA, RAMÓN DAVID MORALES, RUTH MORÁN, TERESA MORO, SONIA NAVARRO, GUILLERMO PANEQUE, JAVIER PARRILLA, JOSÉ PIÑAR, PEPA RUBIO, JORGE THUILLER y CONCHA YBARRA.

Y los homenajeados: ANNI ALBERS, JOSEF ALBERS, FRANCIS ALIS, FRANK AUERBACH, CARMEN CALVO, ALEXANDER CALDER, JAMES ENSOR, MAX ERNST, MANUEL BARBADILLO, MARÍA BLANCHARD, PEPE ESPALIU, LUCIO FONTANA, LUCIAN FREUD, S. NEIL FUJITA, MATIAS GOERITZ, WADE GUYTON, MONA HATOUM, DAVID HOCKNEY, JASPER JONS, ALEX KATZ, MARTIN KIPPENBERGER, HILMA AF KLINT, IMI KNOEBEL, RENÉ MAGRITTE, KAZIMIR MALEVICH, MARUJA MALLO JONATHAN MEESE, PIET MONDRIAN, GIORGIO MORANDI, ANTONI MUNTADAS, MIGUEL PÉREZ AGUILERA, GUILLERMO PÉREZ VILLALTA, KEN PRICE, EDWARD RUSCHA, EMIL ROBINSON, JOAQUÍN SÁENZ, JEAN D´UDINE, ANDY WARHOL, JACK JOUNGERMAN, FERNANDO ZÓBEL y HEIMO ZOBERING.

Ahora sólo resta esperar que A la manera de ....(III) sea tan preciosa y bueno, no lo debería decir yo: tan extraordinaria como estas dos anteriores. Pasen, vean y disfruten de tan maravillosa experiencia que es sentir el arte tan de cerca.