Anti taurinos, anti monárquicos, anti todo

¿Por qué insistimos en declararnos anti todo? ¿Por qué queremos cambiar las cosas a empujones? ¿Por qué negamos la realidad cuando es la que es?

Anti sistemas, anti monárquicos, anti taurinos...

La cosa va de realizar consultas sin valor alguno que no sea el puramente testimonial para, así, declarar anti lo que sea a una comunidad entera que ni siquiera se ha implicado en esa votación que es tan democrática y que convertimos, día sí y día también, en una ridiculez de un tiempo a esta parte.

Efectivamente, se puede ser anti lo que se quiera. Incluso muy anti todo. Aunque esa actitud es algo peligrosa puesto que se trata de destruir y no de construir. Si, además, no se ofrece algo alternativo y dentro de la lógica, a lo que se quiere quitar de en medio, el negocio no funciona.

Hace unos días, algunos querían saber si Sevilla podía declararse anti taurina o si eso no era posible. Reconozco que no recuerdo quien promovía la consulta y reconozco que no me ha interesado el resultado que se obtuvo. Entre otras cosas, una consulta de ese tipo no deja de ser una anécdota. Por otra parte, creo que los universitarios van a decidir si la monarquía es una opción o no lo es. Tampoco me interesa gran cosa cómo será el asunto, pero sí me causa cierto estupor que la intención tenga que ver con rechazar, con prohibir, con dar la espalda sin un criterio o una razón poderosa y estudiada. En el caso de los toros, tratar de declarar anti taurina a la sociedad sevillana es desconocer absolutamente buena parte de las tradiciones y de la cultura de una sociedad como es esta. Y si el intento tiene que ver con las prohibiciones y las declaraciones anti no sé qué, la cosa se pone muy difícil. En el caso de la monarquía, la Constitución y la razón de ser del Estado actual se ponen en duda.

Sería interesante que nos enterásemos todos de una cosa muy sencilla: lo revolucionario, hoy en día, es leer, informarse, construir un criterio sólido con el fin de poder defender una postura u otra. Lo revolucionario es conservar lo que somos y no dejar que cualquier descerebrado con un discurso bien armado (aunque sea falso y ventajista) decida destrozar las tradiciones que hemos heredado de nuestros ancestros. Lo revolucionario es arrimar el hombro para que llegue el progreso a cada rincón de nuestras ciudades y pueblos. Lo revolucionario no es prohibir o arremeter contra lo que no es uno ni de uno. Lo revolucionario es tratar de entender lo que tenemos frente a nosotros. Es mucho más moderno intentar acomodar todas las sensibilidades, todas las realidades, en los territorios comunes. Y es muy moderno no manejar dobles morales. ¿Cómo alguien puede hablar de la calidad de vida de los animales mientras se come un solomillo sin preguntarse nada más? ¿Sólo es malo lo que vemos y no nos roza? No hace falta decir que lo que no resulta ni revolucionario ni moderno es colocar al mismo nivel a los animales y a las personas. Cada cosa ha de quedar en su sitio. No es lo mismo que mueran millones de niños en el mundo a causa de hambre o que mueran millones de pollos en las granjas para que coman las personas. Igualar una cosa y otra es, sencillamente, una majadería.

No me apetece declararme ni siquiera anti antis. Qué pereza. Lo que quiero es elegir en libertad y respetando las libertades de todos. No necesito empujones para decidir, ni votar cada diez minutos. Que no, que no.