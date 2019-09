Antonio Canales en el 39 Festival de El Viso del Alcor

Los festivales de flamenco del verano acaban en septiembre. Siempre se cerraba la temporada con el de Cante Jondo Antonio Mairena, de Mariena del Alcor (Sevilla), pero ahora lo hace El Viso del Alcor, al lado de la otra localidad, prácticamente ya dos pueblos fundidos. El Viso es también un lugar de afición al cante y presumen de que una buena parte de los antepasados paternos de la Niña de los Peines eran de allí. En concreto, su padre, Francisco Pavón Cruz, El Paíti, nacido en 1853. Pero los tatarabuelos de Pastora eran también viseños, Juan Cruz Salguero e Ignacia Cruz Romero, casados en la Parroquia de los Alcores en 1802.

También nació en El Viso un hermano de Silverio Franconetti, José, lo que indica que la familia del gran cantaor sevillano vivió un tiempo allí. No Silverio, que aún no había nacido. No es que esto sea determinante a la hora de catalogar de flamenco a un pueblo, pero es que de El Viso era también Antonio Bonilla El Gloria, cantaor y barbero que hizo su vida en Sevilla, en la etapa de la Ópera Flamenca. Y más recientemente, cantaores como Paco el Sopi, Antonio Colchón y Segundo Falcón. La familia Colchón es la gran familia cantaora de esta localidad. Fueron quienes impulsaron en los setenta la creación de la Peña Cultural Flamenca el Rincón del Pilar, que es desde donde se organiza todo lo relacionado con el flamenco.

Mañana sábado se celebrará el 39 Festival de Cante Grande, en concreto en el Parque de la Constitución y a partir de las 22.00 horas, con un cartel compuesto por el bailaor y coreógrafo Antonio Canales, que no suele hacer muchos festivales de estos de los pueblos, aunque haya tenido ya setenta y dos galas este año, además de muchos cursos por todo el mundo. Que esta noche vaya a estar en El Viso, tan cerquita de Sevilla, es un gran atractivo para el festival y seguro que, a pesar del frío que se prevé, asistirán cientos de personas solo para verlo bailar a él, una de las grandes figuras del género.

Pero además de Canales, el cartel tendrá a los cantaores Jesús Méndez, Antonio Reyes y Segundo Falcón. Los dos primeros son dos de las figuras actuales del cante, el primero de Jerez y el segundo de Chiclana. Y el tercer, Segundo, es un cantaor dedicado principalmente al cante para el baile, aunque lleva años haciendo festivales, recitales en peñas y actuando en la Bienal de Sevilla. Completarán el cartel Manolo Franco, Paco Jarana, Antonio Coronel, Miguel Salado, Antonio Cáceres, Joaquín González, Luis Dorado, Inmaculada Rivero y Juan Cantarote, en las labores de acompañamiento.

Por último, el festival se cerrará con un gran fin de fiesta, con artistas invitados de la talla de Mari Peña, Antonio Moya, Guillermo Manzano, El Torombo, Joaquina Amaya y El Perla. Un cartel muy interesante y un marco único, para una noche que promete bastante. Por si acaso, váyanse abrigados.