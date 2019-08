Antonio Canales en San Fernando

Antonio Canales está siendo homenajeado en San Fernando con todo un congreso. Esta es la tierra de Camarón, pero también de El Fillo y sus hermanos, Curro Pabla y Juan Encueros; de María Borrico y su hermano, El Viejo de la Isla; de Ramón Sartorio, el mítico cantaor y bolero, y, entre otros muchos, de El Niño de la Isla y El Chato. Este congreso a Canales incluye también una exposición de sus cosas: carteles, trajes, cuadros, botas y fotografías. Tiene una vinculación especial con la Isla de León y cuando va por allí, que es algo frecuente, se relaja en la Venta de Vargas, donde se come muy bien. Y pregunto, ¿por qué no se le hace algo así en Sevilla, que para eso es sevillano?

Es de la calle Castilla, que no es una calle cualquiera, sino una de las arterias principales de Triana. La Andonda y El Fillo hijo tuvieron un vástago en esta calle, y Garfias era también de ella. Era un sereno cantaor que no dejaba dormir a nadie con sus soleares zurraqueñas, de las más personales del arrabal. Y en ella vivió Dolores Peña Vaquero, Lola la Flamenca, la compañera del gran bailaor Faíco, que aunque era de la Magdalena, de la otra orilla, tuvo mucho apego al barrio más flamenco del mundo. Pues en esta calle nació don Antonio Gómez de los Reyes, Canales, del vientre de Momá Pastora, como él la llama, una mujer con un arte increíble que nos tiene enamorados a todos.

Canales vino al mundo en 1961, en pleno apogeo de los festivales de verano, y los tablaos sevillanos. Y lo hizo para bailar. No me lo imagino haciendo otra cosa que bailar, que es lo que hace desde niño. Y no para; es imposible cogerle el rastro porque hoy está en Japón y dentro tres días puede estar dando una clase magistral en Huesca. No sé cómo puede hacer tantas cosas: bailar, montar espectáculos, dar cursos, disfrutar de la mejor gastronomía de los lugares que visita y, encima, escribir en Facebook unos relatos sobre su vida, que ya quisiéramos algunos. Seguramente, porque es un fenómeno.

Canales es indestructible. No me voy a confesar ahora el mejor de sus fans, porque tendría que ser un falso y, como diría mi madre, puedo ser lo que haga falta ser, pero no un falso. Pero confieso que desde hace dos o tres años le sigo mucho y que me tiene absolutamente turulato. No me extraña que lo estén homenajeando estos días en San Fernando y que forme la que forma donde quiera que baila, porque es un artista único. Y si es un artista único, es de Triana, o sea, sevillano, conocido en todo el mundo, y está vivo, ¿por qué no se le hace algo en su tierra? En la Bienal, sin ir más lejos. Y nos olvidamos de que no tenga ni una sola coreografía en el Ballet de Andalucía, que manda narices.