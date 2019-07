Atención: el arte chano: The Richard Channin Foundation, ¡¡¡en el CAAC!!!

Ya me gustaría mantener el mismo tono divertido, desenfadado y ¿por qué no? descarado, que han tenido y parece que siguen teniendo los participantes en esta muestra, desde el momento que aceptan de nuevo enfrentarse a lo que hicieron en sus comienzos, para volver a reírse -de y con ellos mismos- contagiando esa (son)risa a todo aquel que la vea, y ¡cómo no!, ya hubiese querido yo tener esa idea de rescatar lo que hicieron ellos -y fueron esos años- que ha tenido su comisario –Sema D´Acosta- quien se ha atrevido a montar una retrospectiva de unos autores que en su día, bien pudieran habérseles tildado de activistas del arte, entendido esto en el sentido que tenían de participación ciudadana, libre, desprejuiciada y alternativa.

Exposición que además les ha servido de pasaporte –si es que no lo tenían ya- para entrar en estos espacios a la vez sagrados y profanos (porque consagran a quienes exponen y se verifica en las visitas que tienen lugar desde la apertura al cierre), como es el CAAC, y porque después de esto, que debe ser algo parecido a tocar el cielo (o al menos acercarse bastante), poco queda para que de una vez por todas se percaten los grandes gurús del Arte, de la existencia de estos jóvenes artistas “cuarentañeros”, que apostaron un día en serlo y sus respectivas trayectorias así lo han ido demostrando.

Los caminos del arte son inescrutables. Se llega a ellos mediante una labor callada, casi secreta, o por el contrario gritando que aquí estamos, somos artistas y hacemos arte. Esto es lo que se propusieron estos tres amigos, colegas desde la Facultad de BB. AA. de Sevilla desde que un buen día del 99, decidieron crear la Richard Channin Foundation en el estudio que compartían en uno de los barrios más populares del Centro de Sevilla.

La alegría, frescura, atmósfera de juventud, de celebración del arte y de la amistad, no sé si pueden transmitir lo que se vivió en directo y se revive ahora en el CAAC hasta el 20 de octubre, en torno a la producción de tres personalidades diferentes que desde 1999 hasta el 2004 se fusionaron en uno, o puede que en realidad fuera sólo uno que se sirviera de tres nombres distintos, como son Miki Leal, Juan del Junco Y Fernando Clemente.

Con la RCHF, se vinculará para siempre un término que debería pasar inmediatamente a los diccionarios en sus múltiples acepciones y no sólo la que recoge la RAE: “despacio, despacio”, como es el de Arte Chano o lo chano por extensión. Juego de palabras que pueden devenir de artesano. o charro, chabacano, amateurista, guay, etc. en una especie de metalenguaje que en principio pertenecía sólo a la comunidad richardchanniana pero que debería –si no lo es- ser ya universal.

La retrospectiva, recoge “sólo” los cinco años que la RCHF estuvo activa, y no una selección de todo lo que han hecho hasta ahora cada uno de sus componentes, lo que hubiese supuesto dedicarle todas las salas, claustros y aún los jardines y huertos del cenobio cartujano.

Se centra por tanto, fundamentalmente en la labor conjunta como grupo, al margen de que algunas obras fueran hechas de manera individual, siendo esta una de las características fundamentales de la muestra.

Otro aspecto que suscita y el gran acierto que en mi opinión supone esta exposición -por lo que considero que era más que necesaria- es que se centra en ellos, pero con ellos, en toda su generación y en las otras que por encima o por debajo, hemos tenido ocasión de conocerla en sus días. Para los que no, la amuestra supone una ocasión extraordinaria de acercarse a lo que se “cocía” (no sólo literalmente hablando, sino en la real de los fogones), en una parte del panorama sevillano en las postrimerías de los dorados años aún de la post-Expo.

La RCHF supuso un aglutinante no en tanto en cuanto a la estética de sus obras, o además de, sino porque organizaban un guion en torno a ellas, y la exhibición –o mejor, su puesta en escena- congregaba a muchísimos artistas, periodistas, comisarios, amigos, vecinos y público en general, entre otras cosas porque lo organizaban todo ellos y las hacían fuera de los circuitos comerciales. Circuitos a los que se fueron incorporando con la misma libertad que tenían las que hacían en su estudio (como fueron las de “Cavecanen” dirigida por Fernando Roldán; la “Isabel Ignacio”, llevada por ella y Enrique Acosta; “La Caja China”, dirigida por Pepe Barragán y la “Fúcares” de Norberto Dotor, compañero de facultad y después galerista en Almagro y Madrid, o en otros espacios como “La Carbonería” o la “Fundación Cajasol” (si bien esta con una obra reproducida en 2008).