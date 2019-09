Canciones machistas: 20 Aniversario

Patxi Andion nos deleitaba en los años 70 con una canción recitada. Se llamaba 20 Aniversario y simplemente hablaba de la rutina de una pareja heterosexual tras 20 años de estar viviendo bajo el mismo techo: Veinte años de estar juntos/ esta tarde se han cumplido./ Para ti... flores... perfumes,/ para mí... algunos libros./ No te he dicho grandes cosas/ porque... porque no me habrían salido,/ ya sabes... cosas de viejos.../ resquemor de no haber sido./ Hace tiempo que intentamos/ abonar nuestro destino./ Tu... tu bajabas la persiana,/ yo... yo apuraba mi último vino./ Hoy, en esta noche fría,/ casi... como ignorando el sabor/ de soledad compartida,/ quise hacerte una canción/ para cantar... despacito,/ como se duerme a los niños./ Y... y ya ves, solo... palabras/ sobre notas me han salido/ que al igual que tú y que yo/ ni se importan ... ni se estorban/ se soportan amistosas,/ mas... mas no son... no son una canción./ Qué helada que está esta casa.../ Será... será que está cerca el rio.../ o... o es que estamos en invierno/ y están llegando... están llegando/ los fríos.

Tal vez en estos tiempos de superficialidad posmoderna alguien me diga, ¿por qué para ella flores y perfumes y para él libros? ¿Por qué no al revés? Pues mire usted, al revés, como le dé la gana, para ella la Crítica de la razón pura de Kant y para él un jaramago del tejado de la casa, para ella un perfume del Christian Dior ése y para él novelas de Marcial Lafuente y de Corín Tellado pero por favor deje ya de amargarme la vida con sus revoluciones de pacotilla. Seguro que a Patxi Andion no le importa el cambio. Déjeme vivir escuchando esa canción que ya me sé todos sus cuentos y al menos con la música de esa balada puedo pensar en lo de siempre: cómo es posible que hayamos llegado a la situación de ingravidez a la que hemos llegado.

Un piano, un tarareo, unos violines de fondo y un recitado con la voz grave y rotunda de Andion, eso es todo, nada más y nada menos. Y un fondo muy profundo en esa letra que nos conduce a reflexionar sobre el sentido de la pareja humana, de la vida, el tiempo que pasa y es cruel, el tiempo que te llena de enfermedades y cadáveres por todas partes, hasta que te toque a ti. Estoy harto de esta sociedad de falso progresismo donde todos los días los medios me dicen lo mismo y la gente habla como un papagayo de lo que quieren los medios de hable, eso en la universidad lo llamamos agenda setting que, en pocas palabras, significa que el mundo se divide entre los que dicen lo que quieren otros que digan y piensen y entre los que piensan por sí mismos y se expresan en coherencia con su pensar y se arriesgan a las consecuencias.

En los 70 escuchábamos esa canción y los que lo hacíamos no somos unos machistas porque luchábamos al lado de las mujeres, imitando a los grandes iniciadores de la defensa de la mujer, como fueron Morgan y su imitador Engels. Nosotros distinguíamos entre liberar a la humanidad y a la mujer y entrar a reforzar las barbaridades del trabajo capitalista y hoy con tanto feminismo de oídas todo se está mezclando. Yo no quiero mezclarme en esa sinrazón, por eso me voy a dejar llevar por las notas de 20 Aniversario. No nos miren a nosotros, preocúpense por esos jóvenes que sin leer a Morgan y a Engels ni escuchar 20 Aniversario, a pesar de haber sido educados en la igualdad, son crueles con sus semejantes: niñas, mujeres, homosexuales, transexuales..., desde su más tierna infancia hasta no sabemos cuándo. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes han fracasado, no son progresistas, son un problema más grave que el que ya teníamos porque todo lo hacen en nombre del progresismo.