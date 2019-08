Cogerlo, que es autónomo

Soy autónomo, un autónomo andaluz. La mitad de lo que gano se lo lleva el Estado de una u otra manera. No he tenido vacaciones pagadas en mi vida, así que no sé lo que es irme quince días a la playa o la montaña para desconectar del trabajo. Hace casi tres meses tuve un grave accidente de tráfico, me partí catorce huesos y, a pesar de eso, no me quise dar de baja porque pensaba que podría escribir con un portátil en la cama. Viendo que no podía, al final pedí la baja médica por accidente laboral y no cobré un solo céntimo por parte de la mutua hasta los dos meses del accidente. Cuando me enteré de que me daban 23 euros al día, o sea, ni para comer, pedí el alta médica y llevo un mes escribiendo cada día mis artículos desde una silla de ruedas. Soy un autónomo andaluz, sí, al que le espera una pensión con la que no podrá ir una vez por semana a Mercadona, como ahora, ni seguir viviendo donde vive, en pleno campo, donde también se pagan la luz y el agua, la contribución, comunidad, etc. Por ser autónomo estoy bajo sospecha y Hacienda parece que viene ahora a por nosotros, porque evadimos impuestos. Soy trabajador por cuenta propia, sí, pero sin empleados y mis ingresos superan con creces esos 12.000 euros que dicen que ingresamos un millón y medio de autónomos. Pago todo lo que me piden y no le pido nada al Estado, ni una semana de vacaciones pagadas. Creo que me he dado de baja dos veces en mi vida y solo solicité la prestación por desempleo una vez, con 20 años. Y trabajo desde los 12 o 13, luego llevo casi medio siglo doblando el lomo. No me podré jubilar porque me resultará imposible vivir con 600 o 700 euros al mes. Así que me veo delante de un ordenador, decrépito y desganado, con setenta u ochenta años, en vez de yendo a balnearios en verano a costa del Estado. Todo esto en un país con los gobernantes más corruptos de Europa y una clase política que solo se pone de acuerdo para subirse el sueldo. Y pensar que los autónomos, unidos, podríamos poner y quitar gobiernos. Manda huevos España.