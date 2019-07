COMPLICIDAD: COMPartir el LIderazgo de la feliCIDAD

Una palabra sencilla que encierra una realidad más que interesante, casi mágica... ¿Te has preguntado alguna vez que es la complicidad? es un intangible, no lo puedes dibujar (como harías con una mesa o una silla) pero, cuando está ahí, ¡vaya si la sientes! Si me pidieran que dibujase la COMPLICIDAD, dibujaría la mirada que se dedicaban mis padres ¡eso sí que era la viva imagen de la COMPLICIDAD! ahí podías palpar una cercanía que enlazaba la camaradería propia de los mejores amigos con la pasión característica de los más entregados amantes. En esa mirada de COMPLICIDAD se podían leer secretos, aventuras, deseos... Pero, sobre todo, la verdadera esencia de la COMPLICIDAD consiste en COMPartir el LIderazgo de la feliCIDAD.