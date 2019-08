Cosas que antes no decíamos

Yo tendría doce años la primera vez que un tipo de mi pueblo me dijo en el descansillo de su piso que nos veíamos. Su intención fue despedirse de mí, cerrar la puerta y que me fuera, pero en mi ingenuidad galopante de entonces le pregunté que cuándo y le sostuve la mirada, lo cual lo obligó a sostener la puerta con la certidumbre de que no lo había entendido. Con el tiempo, he recordado aquella ridícula situación no solo para reírme de mí mismo, sino para indagar en expresiones que salen de la nada o que vuelven a ponerse de moda o que hay que soltar cada dos por tres sí o sí, ya me entienden. Ni que decir tiene que esta última también la oí por primera vez en una discoteca sin saber lo que tenía que entender. Pasó la época del OK a todo, como afirmación y como animación. Okey makey.

He reparado en todo ello al hilo del postureo que, en tantos casos, supone dar el pésame soltando eso de que la tierra le sea leve al difunto. Es verdad que el epitafio latino Sit tibi terra levis es incluso anterior al Descanse en paz de toda nuestra vida que proviene del Requiem in pace, amén, aquel R.I.P.A. que veíamos en las lápidas sin entenderlo tampoco. Pero hoy enseguida se aprecia un aire de agnóstico subidillo de tono sin razón, una connotación como tontorrona de ateísmo sin lustre en mucha gente que repite la expresión como papagaya.

Por supuesto -o por supuestísimo, que también se ha puesto a la última- que la expresión que gana entre la adolescencia es en plan. Esto ya es una peste. En plan no solo ha llegado a ser una polivalente preposición que arrasa a todas las demás, sino una muletilla molesta, ineluctable, que la mayoría de los adolescentes se ven obligados a soltar cada vez que construyen una frase, desde que empiezan a hablar. A veces te dan la sensación de que sustituyen las pausas entre palabras por en plan. En plan que no saben decir algo sin decir en plan; en plan que no solo han sustituido en plan por por ejemplo, sino que cada respuesta o frase que se les ocurre para contestar es un subgénero de ejemplo encabezado por en plan... Las modas pasan, claro, como todo, aunque siempre queda el misterio de quién y en qué momento las lanzaron con tanto éxito.