Demasiada gente cree aún que “descambiar”, ese verbo tan utilizado en las tiendas, es incorrecto. Pero no. No solo lo reconoce el Diccionario de la Real Academia Española, sino que incluso el Panhispánico de Dudas aclara que, en definitiva, se trata de “deshacer un cambio previo realizado en el momento de la adquisición, al entregar dinero a cambio del artículo que se compra”. Es decir, que cuando compramos algo, lo que hacemos en realidad es un cambio: cambiamos dinero por eso que compramos. De modo que cuando nos arrepentimos y volvemos a la tienda no es ya que cambiemos, sino que lo que hacemos es justo lo contrario: descambiar. Aquí vengo a descambiar esto, decimos al entrar con la bolsa en la mano, defraudados porque no nos gusta en realidad, porque nos hemos equivocado de talla, porque ya lo teníamos o porque descubrimos, de súbito, que no lo queríamos desde el principio. Hay sitios donde no te descambian, sino que en el peor de los casos te cambian una prenda por otra, un artículo por otro similar, pero el dinero no lo ves más.

Tiene su magia el verbo descambiar. Y a veces soñamos con descambiarlo todo. La vida sería distinta, un derroche de oportunidades si pudiéramos descambiar dónde nos nacen, la casa en la que vivimos, a este amigo o a tal conocido, a un vecino, el coche, el alcalde, el gobierno, el mundo, la vida cuando no nos convencen. Creo que era mi tía la que, de pequeña, se emperraba diciendo que quería descambiar a su madre porque no daba pesetas.

Pero en realidad es imposible descambiar nada de lo importante, no porque el vendedor no quiera, sino porque la unidad de transacción en la inmensa mayoría de lo que cambiamos en esta vida no es dinero, sino tiempo, y el tiempo no vuelve, es huidizo, inasible, irrecuperable, ineluctable. De modo que, metafóricamente hablando, podríamos decir que estamos, constantemente, comprando cosas en esta vida que luego no podremos descambiarlas, porque nadie nos devolverá el tiempo que empleamos en ellas, el trozo casi siempre demasiado grande de vida que gastamos en adquirirlas. El verbo descambiar, definitivamente, no es que no exista, sino que define una de nuestras acciones más trascendentes, casi siempre por utópicas. Piénsenlo.