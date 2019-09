Dinero con fecha de caducidad

Como decía el tío José, padre de mi amiga Clara, el dinero tendría que ser como los ajos, que al cabo del año ya no sirven. Esta frase quedó grabada en mi joven mente, tanto que ahora tantos años después vuelvo a recordarla. Las vacaciones en el pueblo siempre me acercan a la sabiduría popular.



Algunos años después descubrí a Jean Silvio Gesell, nacido en Bélgica en 1862 y fallecido en Alemania en 1930, comerciante y teórico de las finanzas autor de varios libros entre los que se puede considerar su obra principal “El orden económico natural” escrito en 1906.



A raíz de la crisis, en 1.889, Silvio comenzó a analizar el sistema monetario con objeto de encontrar posibles soluciones a la crisis, lo que le lleva a su primer tratado sobre finanzas titulado Die Reformation des Münzwesens als Brücke zum sozialen Staat (La reforma del sistema monetario como puente hacia un estado de bienestar) año 1.891.

Él parte de la teoría que para evitar el atesoramiento, la tasa de interés tendería a cero, ese sería el objetivo del dinero oxidable, dinero que perdiese valor con el tiempo, lo llamó: “dinero sellado”, según él un dinero que habría que sellar cada cierto tiempo en una oficina pública.



Keynes cuestionó la teoría monetaria de Gesell: “La idea base del dinero sellado es sólida. Es posible ciertamente, que pudieran encontrarse medios para aplicarla en la práctica en corta escala; pero hay muchas dificultades con las que Gesell no se encaró. Especialmente, no había advertido que el dinero no es el único bien que tiene la propiedad de llevar consigo una prima de liquidez, sino que difería solamente en grado de muchos más, derivando su importancia de la posesión de una prima de liquidez mayor que cualquier otro. En esta forma, si se había de privar a los billetes circulantes de dicha prima por el sistema de resello, había gran cantidad de sucedáneos que le pisarían los talones -dinero bancario, deudas a la vista, dinero extranjero, alhajas y metales preciosos en general, y así sucesivamente- . Como antes dijes, ha habido épocas en las que probablemente fue la sed insaciable de posesión de tierra, independientemente de su rendimiento, lo que sirvió para sostener la tasa de interés -aunque bajo el sistema de Gesell esta posibilidad habría sido eliminada por la nacionalización de la tierra.”



Keynes también menciona en su Teoría General: “Creo que el porvenir aprenderá más de Gesell que de Marx”. Keynes indicaba que a Gesell se le había escapado la “preferencia por la liquidez” y “había elaborado solo la mitad de la teoría de la tasa de interés”, indica: “el crecimiento del capital real está refrenado por la tasa monetaria de interés y que, si se eliminara este freno, el crecimiento del capital real sería, en el mundo moderno, tan rápido, que probablemente se justificaría una tasa igual a cero, no inmediatamente, por supuesto, pero en un periodo comparativamente corto. De este modo la necesidad primaria consiste en reducir la tasa monetaria de interés, lo que puede lograrse, según indicó, haciendo que el dinero incurra en costos de conservación del mismo modo que las otras existencias de bienes infecundos”.



En ésta época actual con los tipos de interés en negativo, los bancos en puertas de cobrar comisiones a los clientes de depósitos y las tasas de crecimiento ralentizándose vuelve a mencionarse en artículos y en los círculos de economía a Jean Silvio Gesell y no he podido evitar recordar al tío José con una teoría popular fruto del razonamiento, encaminada en la misma línea.