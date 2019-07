Domingo XVII del tiempo ordinario. Año C

Gn 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

“Pedid y se os dará”. Hoy las lecturas, especialmente el Génesis y el Evangelio, invitan a la oración incesante, oración que es animada por una confianza de hijos ante un Dios que “es más grande que nuestro corazón” (1Jn 3,20) y mucho más bueno que cualquier padre de esta tierra (cf. Lc 11,13). Muchas veces el punto de partida de la oración es la condición desesperada (Sodoma) o una situación de necesidad: “no tengo nada” (Lc 11,6). A partir de aquí se puede optar por dos caminos: o tirar la toalla creyendo en un destino fatalista de la vida, o mostrar que creemos en la amistad de Alguien que puede ayudarnos y atrevernos a pedirle ayuda. Al amigo no le importa molestar a su amigo a media noche, y Abrahán se dirige a Dios con mucha audacia: “me he atrevido a hablar a mi Señor” (Gn 18,27.30.31.32). Ambos interceden con insistencia y obtienen lo que han pedido haciendo verdad el “mucho puede la oración insistente del justo” (Sant 5,16).

Sin embargo, Jesús se encargará de situarnos de modo correcto delante de Dios, para no caer en la “tentación” de hacernos una imagen falsa de su Padre, creyendo ilusoriamente que ÉL se “plegará” y “concederá” todo lo que le pidamos, ya que es sencillamente TODOPODEROSO. Jesús enseña a los discípulos a llamar a Dios “Padre” para introducirlos en una relación de confianza propia de un hijo con su padre, asegurando la ESCUCHA favorable de la oración. Las parábolas del evangelio invitan a la confianza, por eso animan a la insistencia, pues Dios responderá mejor que cualquier padre terreno. Sin embargo, Jesús no asegura que nuestros deseos sean inmediatamente atendidos, sólo nos garantiza que Dios Padre da únicamente cosas buenas.

Para profundizar:

1. “No me molestes, la puerta está cerrada” ¿Puedes mencionar casos en los que tu oración no ha sido escuchada?

2. “Pedid y se os dará” ¿Podríamos decir que el cansancio en la oración proviene quizá de su aparente inutilidad?

3. “Vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden”. Este Espíritu nos permitirá clamar a Dios “Abba, Padre” (Rom 8,15)