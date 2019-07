La experiencia es bastante común: por bueno que haya sido el viaje, el regocijo mayor lo experimentamos al otear la torre del pueblo desde la última curva de la carretera de vuelta, el campanario de Santa María la Blanca, el perfil llano y apretado de un pueblo que Romero Murube, su escritor más insigne, bautizó como lejano en esa sinestesia incomprendida de confundir espacio con tiempo, porque lo lejano para Joaquín no fue nunca el pueblo, el nuestro, adonde volvía cada domingo para sentir la luz celeste que los cielos de su capital, la nuestra, ya habían perdido, sino el tiempo de su infancia irrecuperable, la época ineluctable de su inocencia inmaculada, presencia perenne en la felicidad de su ojos cerrados y abiertos con gozo inextinguible sobre aquella vida pobre y verdadera...

Ahora se cumple medio siglo de la muerte de Joaquín y ya muy pocos viejos recuerdan la hoguera que se hizo en la plaza de España para quemar su libro, el mejor de todos. Me lo contó Miguel Roldán, otra pluma incomprendida, en su mesa camilla una tarde de invierno, antes de que los últimos delirios de su agonía lo sumieran en ese silencio que aún perdura...

A mí mismo me preguntó más de una vez el chófer del autobús en la avenida de la Palmera para dónde iba. Y uno, hecho a lo que oía: “Al pueblo”, como si pueblo, lo que se dice pueblo, no hubiera más que uno, el nuestro. Me lo han repetido a menudo en distintas latitudes: Es que vosotros los de tu pueblo sois mucho de vuestro pueblo.

Lo he pensado ahora, tras el prestigioso premio que se ha traído de Lo Ferro (Murcia) la cantaora flamenca de mi pueblo Anabel de Vico, el Melón de Oro y 12.000 euros. Lo primero que hizo al volver, descansada de tarantas y harta de coche, no fue plantarse en el mejor restaurante de la capital para celebrarlo, sino acudir a la llamada cálida de los paisanos del Bar Rocío para soltar con ellos la adrenalina compartida de que una del pueblo haya triunfado por ahí. El Bar Rocío le ha preparado un Rinconcito de premios, galardones y fotos a Anabel de Vico como si fuera (como lo que es) alguien de la familia, solo por ser alguien del pueblo. Pero es que Anabel de Vico no se vistió para sus galas flamencas con ropas de este o de aquel diseñador, sino con los trajes que le compró a la tiendecita de su misma esquina, Modas Mora, que ahora se regocija con un premio que se cae a trozos de alegría, porque es un premio del pueblo.

No. Eso no ocurre por ahí. Solo en el Pueblo lejano. Decimos lejano y nos entendemos.