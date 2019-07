El tiempo de la solidaridad

Recuerdo que cuando era un niño no se veía mal que los que tenían poder económico ayudaran a los más pobres. Eso ha cambiado y ahora se pone constantemente bajo sospecha la solidaridad, la caridad o el socorro a los más necesitados. Cuando en casa estaba la cosa mala, que era un día sí el otro también, mi madre me mandaba a Mairena del Aljarafe para que le pidiera a don Amadeo, el párroco de este pueblo y de Palomares del Río, que me diera una lata de aceite, otra de manteca, leche en polvo o algunas latas de conservas. Tendría unos diez años y no era consciente de que éramos tan pobres, quizá porque no conocíamos el lujo. Palomares era un pueblo humilde donde pocos hacían ostentación de riquezas. Ver a don Amadeo entrar en el almacén y salir con cosas para nuestra casa era algo que me ayudaba a creer en las personas que tenían más que nosotros. Eso sí, el entrañable cura me decía a veces que aquello no era el economato, pero sonriendo. Y allá que iba yo con una bolsa de alimentos camino de Palomares, andando y deseando llegar a Cuatro Vientos para que se posara el pájaro de la felicidad en los ojos de mi madre, que lo hacía muy de tarde en tarde. No voy a recurrir al caso de la generosidad del empresario español Amancio Ortega, tan manido ya, entre otras cosas porque tapa esos otros miles de casos de solidaridad o socorro con tantas criaturas que lo pasan mal en nuestro país. Los medios no suelen ocuparse de esos pequeños gestos de la gente corriente, del vecino que te da para que pongas la olla ese día o salgas de algún apuro con Hacienda. ¿Qué sería de España sin esos miles de anónimos que meten el hombro en la trabajadera de la solidaridad sin exigir publicidad a cambio? Encima, si ayudas a las personas necesitadas te ponen enseguida bajo sospecha pensando que buscas algo a cambio, notoriedad o lavado de dinero negro provenientes de la droga o las estafas online. Si dejamos de creer en las asociaciones benéficas, la generosidad de los pudientes, la caridad digna y bien entendida, ¿qué pasará con los millones de necesitados que hay en un país, el nuestro, de los más ricos de Europa, con índices tan altos de pobreza infantil y de personas que no tienen hacia dónde tirar por culpa del paro y lo que todo ello conlleva, como son los desahucios y la exclusión social? Mal vamos, porque ya estamos viendo la clase política que tenemos, con tanta corrupción, intereses meramente partidistas y alcaldes que se suben el sueldo de una manera vergonzosa, cada uno lo que le da la gana, como si estuvieran en cortijos de su propiedad. Estoy de acuerdo con la abogada laboralista Aurora León cuando denuncia que no se puede criminalizar la solidaridad. Más bien aceptarla como algo imprescindible en una sociedad cada día más dura.