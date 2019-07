Elecciones y que se vayan

Pensándolo bien no sería mala idea que fuéramos de nuevo a elecciones generales para ver si así mandábamos a paseo a esta panda de líderes políticos que no son capaces de pactar para que tengamos un gobierno fuerte y estable. Pactar es eso, llegar a acuerdos de gobierno en una legislatura y no que un partido asuma la ideología de otro. Faltaría más, que Albert Rivera se aliara con la ultraderecha, él, conocido militante del Sindicato Obrero del Campo. O que Pablo Iglesias, viviendo en un pisito de Vallecas, sin ascensor, se juntara con Santiago Abascal o con Pablo Casado, que lucen esos trajes de alpaca tan caros. No tienen que sacrificarse tanto, solo entenderse para que el país mejore en todos los aspectos y se solucionen tantos y tantos problemas como tenemos. Entiendo el enfado de Vox cuando quieren sus votos y no acceden a sentarse en una mesa con ellos, como si fueran leprosos. Es verdad que se están retratando bien en determinados asuntos muy delicados, pero, ¿qué esperaban de un tipo como Abascal y de un partido como Vox? Pero habrá cosas en las que no tendrían que tener problemas a la hora de mirar por el interés común. Por tanto, no pasaría nada si Sánchez se tuviera que entender con Rivera para ser investido como presidente y que comencemos a funcionar. Es que parece que son totalmente distintos y no es así, se parecen bastante en muchas cosas, sobre todo en lo de ser dos señoritos más falsos que una pringá de goma. Y no digamos Rivera y Abascal. Pero, claro, como están seguros de que somos mansos, se montan la película de haber quién es el mejor para España. Estoy absolutamente convencido de que a ninguno les interesan los problemas reales de los ciudadanos, solo situarse, porque si fuera así harían todo lo posible para que hubiese un gobierno fuerte y no unos pachangueros que no sacan adelante unos presupuestos o tienen que andar a base de decretazos en plan aquí mandan mis cataplines. Si estamos viendo que con lo que llaman “nueva política”, no funcionamos, podríamos regresar -solo un poco, tampoco hay que pasarse- al sistema anterior, cuando dos grandes partidos constitucionalistas se entendían y alternaban en el poder. Eso o dejar que Pablo Iglesias sea presidente, el pobre, que vaya tela la llantera.