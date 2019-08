Hace unos días buscaba noticias de flamenco en la prensa española digitalizada y me encontré con un homenaje al comandante Francisco Franco en 1922, por ser un héroe. ¿Cuántos años lleva recibiendo homenajes el que dieciséis años más tarde dio un golpe de estado que lo mantuvo en el poder hasta su muerte, en noviembre de 1975? Es decir, llevamos más de un siglo dándole distinciones a un señor que lleva muerto cuarenta y cuatro años y que es casi más famoso ahora que hace dos o tres décadas, porque un gobierno de izquierdas quiere cambiar a la momia de sitio.

Me quedo turulato cuando escucho a jóvenes de veinte años hablar de Franco, del que no saben nada más que ganó la Guerra Civil de 1936, cuando dos años antes, en la República de Azaña, comandó una represión contra los bravos mineros de Asturias en la que fueron abatidos unos dos mil trabajadores ante millones de ciudadanos que creyeron que lo del 14 de abril de 1931 iba a ser la repera. Que en la España democrática se permitan homenajes al franquismo y a Franco, es para salir corriendo y no mirar hacia atrás.

Pero es que estos días estamos viendo también homenajes a terroristas de ETA que estaban encarcelados por haber matado o secuestrado a españoles. Sí, homenajes, asesinos recibidos como héroes en el País Vasco. Y Arnaldo Otegui diciendo que “Hay 250 presos de ETA y habrá 250 recibimientos”, sin miedo alguno a las consecuencias, que debería tenerlas, aunque luego se archiven las denuncias porque un tribunal decide que eso no es delito punible ni apología del terrorismo, sino unas barbacoas de sus familiares por la alegría de que vuelvan al pueblo, como si nada, después de haberle volado la nuca a un servidor del Estado o cortarle las piernas a una niña en plena calle.

Para Otegui, el coordinador general de EH Bildu, esto es bueno para la convivencia. Sí, y para los familiares de las víctimas. Son homenajes al horror, un asunto que te deja patidifuso. Quieren que veamos normalidad en algo que no es normal, que haya homenajes públicos a etarras o al dictador. Hasta que el líder de la izquierda abertzale chulee a todo un país con un “esto es lo que hay”, totalmente crecido tras haber sido entrevistado en la televisión pública. ¿Ver esto con normalidad? Pues sí, así es. Y es lo que hay.