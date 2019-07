Jueza rápida, jueza lenta

Respeto y admiro profundamente a los jueces como trato de respetar todo tipo de leyes y normativas, dentro de mis errores porque creo que soy humano y porque las leyes están hechas para que no nos matemos puesto que el ser humano no es un ser social sino individual y egoísta, de lo contrario las leyes no harían falta ni tampoco tener que ir por la vida con un abogado que te defienda de tus semejantes y con un notario que levante acta de todas las putadas que nos hacemos a diario los que nos llamamos hijos de Dios, que vaya cómo han salido los niños, espero que no se parezcan al padre.

Cuando el programa de El Gran Wyoming Caiga quien caiga empezó en Tele 5 por los años 90, había un espacio protagonizado por Juanjo de la Iglesia al que llamaban Curso de ética periodística. En él, su presentador nos enseñaba un titular de esos de prensa que tiran la piedra y esconden la mano y nos estimulaba a encabezar una noticia con una idea clara, nada de circunloquios. En el caso de la jueza Alaya –más rápida que el viento para lo que le convenía- y de la jueza Núñez Bolaños –más lenta que la construcción del metro, según Anticorrupción- acaso Juanjo de la Iglesia, hubiera aconsejado que en vez de tanta insinuación los medios hubieran titulado de una puñetera vez: “Se va la del PP, llega la del PSOE”, porque eso es lo que se dice en la calle, lo que ocurre es que los medios se parecen a la técnica que Gila contaba que utilizó en Londres para detener al destripador: se arrimaba a él y le decía continuamente, fuera donde fuera: “Aquí alguien ha matado a alguien...”, y Jack el Destripador, no pudiendo aguantar más porque le iba a estallar su mala conciencia, se declaró culpable y se entregó.

De manera que si estuviera Gila vivo tal vez se acercaría a Alaya y a Bolaños y les diría: “Aquí hay alguien parcial, por rápida o por lenta...”. Hasta que estas señorías –en cuyas manos no quisiera caer- dijeran basta ya, nos vamos a casa por el bien de la Justicia.