La comunidad del conocimiento para las soluciones

Inteligencia social para derretir tópicos una tarde de viernes de julio, en una ciudad como Sevilla, a 38 grados a la sombra y 46 grados al sol. De seis a nueve de la tarde, 75 personas se encaminaron a participar, aprender y confraternizar en la exposición durante tres horas de proyectos de investigación aplicada mediante el uso de inteligencia artificial para resolver problemas: cáncer, incendios forestales, exceso de consumo energético, robos,... Fruto de la primera edición de una iniciativa organizada de modo altruista y colaborativo para extender socialmente la pericia en la tecnología de los modelos predictivos, y en la que se han impartido 50 horas de formación durante diez sábados desde abril a julio. He sido testigo del edificante y empático ambiente de rostros ilusionados que primaba en el colofón del primer AI Saturdays Sevilla. No están locos. No son 'frikis'. No son una peña de aburridos. Son la gente con inquietudes profesionales y personales que no se queda de brazos cruzados aguardando a que quizás las instituciones y los estamentos hagan algo que quizás sea socialmente positivo. Son la gente que disfruta esforzándose en hacer lo que sienten que deben hacer y con el fin de compartirlo. Y al atardecer tomaron cervezas y tapas.

La socialización a partir de la pasión común por la innovación es una de las tendencias en boga entre los segmentos de población que disfrutan con el placer de adquirir conocimientos para compartirlos y aplicarlos como soluciones. En Sevilla está creciendo su actividad y los vasos comunicantes entre los grupos de interés. Quienes han organizado a lo largo de seis meses el AI Saturdays Sevilla son personas que se han conocido espontáneamente a través de eventos a los que han asistido, o compartiendo información en redes sociales. Estos ámbitos, donde la campechanía y el talento van de la mano, son motor de cambio social, son transferencia de saberes que rompe endogamias, son semillero de cualificación y fuente de prosperidad más repartida. El curso, y su colofón, han unido a trabajadores de empresas, profesores universitarios, desempleados, investigadores, mandos intermedios, mentores de 'startups',... Son los intraemprendedores, concepto del que se habla muy poco, pese a que es un perfil fundamental para el desarrollo de la sociedad, desde dentro y desde fuera de empresas y corporaciones privadas o públicas.

En el equipo organizador ha tenido especial mérito la labor de dos mujeres, dos jóvenes ingenieras que dieron el paso para que en Sevilla también se articule el movimiento AI Saturday en pos de zanjar la brecha social de conocimientos y aplicaciones sobre las tecnologías que usan bases de datos. Y la mayor de las brechas que solucionar, en todos los países, es la mayor participación de las mujeres en estos temas, en estas iniciativas, en estas profesiones, en estos retos. Inteligencia y Tecnología no son sinónimos de masculino.