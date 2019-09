La España en funciones de Les Luthiers

Para tomarse a broma la cuesta de septiembre y la depresión posvacacional, nada más eficaz que el humor de Les Luthiers. Para desintoxicarse de la sobredosis de postureo y de argumentarios, el mejor diccionario de la lengua es el de los juegos de palabras verbalizados por Les Luthiers. Para sobrellevar la indefinición de una España en funciones, habemus nuevas funciones de Les Luthiers en Sevilla. Llevan 52 años investidos por la soberanía popular de los espectadores. Sobre todo los que no son artífices ni de la Argentina del tebeo, ni de la España de cachondeo, ni del mundo encabezado por bocazas como Trump y Maduro.

Deberían salir más a la palestra para marcar diferencias respecto a sus malos imitadores. Por ejemplo, para desmentir que sea una obra suya el repertorio de eufemismos esgrimido por el PSOE para blanquear a Bildu y justificar el pacto con el fin de gobernar Navarra. También convendría aclarar que no se le ha ocurrido a Les Luthiers el folletín de Podemos en La Rioja, donde para ser bisagra tienen solo un escaño pero se lo disputan tres facciones. No forma parte de su antología de hazmerreíres el súbito empadronamiento en un pueblo de Segovia del político vasco Javier Maroto para que el PP le haya otorgado de modo fulminante un escaño en el Senado a través de las Cortes de Castilla y León. Bueno sería subrayar que es un bulo atribuirles ser los 'negros' de las ocurrencias expresadas en Twitter por Marcos de Quinto cuando piensa en el prójimo más como ex vicepresidente de Coca-Cola que como diputado de Ciudadanos. Y, por supuesto, sería deseable que despejaran las dudas sobre si Puigdemont y Torra, cuando hablan, son en realidad bustos parlantes de un guión escrito por ellos para ridiculizar la fatuidad de los impostores.

A quienes están hastiados de tropezar en las redes sociales con la zafiedad faltona y la mala baba, les recomiendo como terapia dos horas con Les Luthiers en el Teatro de la Maestranza. El humor saludable. La risa antioxidante. La vacuna adulta. El balneario al que acudir al menos una vez en la vida.