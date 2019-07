La marquesa de Casa Fuerte será portavoz del grupo parlamentario del PP

Si, finalmente, Pedro Sánchez logra los apoyos necesarios para ser investido, nos lo vamos a pasar de maravilla. La mediocridad de los políticos que llenarán los escaños del Congreso de los Diputados es absoluta y escucharemos un sinfín de idioteces durante la legislatura. Frases construidas sin ton ni son, ‘palabros’ imposibles, ironías insultantes y toscas...

Además, Cayetana Álvarez de Toledo, XIII marquesa de Casa Fuerte, ha sido nombrada, por Pablo Casado, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Esta mujer va a protagonizar momentos inolvidables. Ya lo verán.

Sería muy, muy, gracioso si la señora Álvarez de Toledo no fuera tan faltona, tan insultante y tan altiva en sus formas. Esas características las ha confundido Casado con un discurso potente, solvente y firme que se nos intenta presentar como lo más de lo más en la política moderna. Analizado, se trata de un discurso trufado de ideas extremistas, de retórica agresiva, de faltas de respeto y de insultos. Poco más.

La señora Álvarez de Toledo decía esto de los estudiantes que boicotearon un acto del PP durante la pasada campaña electoral en el que ella intervendría: «Pijos, reaccionarios, niñatos totalitarios, consentidos, subvencionados, a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública, que es el lugar del debate y la democracia. Ni un paso atrás por nuestra parte». Tenía razón en el fondo esta mujer, pero no en las formas. Tenía razón esta mujer porque lo que hicieron esos estudiantes es inadmisible e intolerable. Pero si los políticos pierden los modales ya no hay nada que hacer. Es fundamental mantener el tacto, la educación y el discurso prudente, si te dedicas a la política.

Me resultó especialmente desagradable lo que dijo poco después de fallecer Alfredo Pérez Rubalcaba. «Cómo es posible que en dos días se haya construido semejante ficción colectiva sobre Rubalcaba y su obra». «¿Tiene sentido y sustancia este gran derroche sentimental y esta construcción de una historia y de un relato sobre lo que hizo?». Afirmó esto después de defender que el que fue vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba «no derrotó a ETA». Esta mujer debería contenerse en general y mucho más si va a referirse a políticos de la talla de Rubalcaba. Respecto a si acabó con ETA o no lo hizo, debería echar un vistazo a lo que pasó. Es verdad que la Policía y la Guardia Civil fueron fundamentales o que la sociedad civil no cedió ante la extorsión, pero ETA le debe muy poquito a Rubalcaba. Al contrario.

El PP actual ya es un PP nuevo. Eso decía Casado durante la Junta Directiva Nacional de su partido. Es verdad. Está más escorado a la derecha y con los peores resultados de su historia sobrevive pactando con terceras y cuartas fuerzas políticas. Cayetana Álvarez de Toledo es el paradigma del nuevo PP. En cuanto a los resultados obtenidos en las últimas citas electorales y en cuanto a esa política que se quiere hacer desde la calle Génova.

En fin, a ver si, por lo menos, nos reímos y eso.