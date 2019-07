La Noble, Leal, Heroica, Invicta, Mariana y Roedora ciudad de Sevilla

Hace un par de años, para anunciar la serie de Alberto Rodríguez ‘La Peste’, Sevilla se inundó de reproducciones de estos roedores en multitud de calles y edificios de la ciudad.

Parece que el Ayuntamiento quiere promocionar la segunda temporada de la serie y ha dejado campo abierto a estos animales, que campan por sus anchas con total impunidad. Sólo hay que darse una vuelta por un contenedor de basura de Pagés del Corro. Allí te encuentras con ella, mocita, bien alimentada.

Durante la promoción de la serie, obtener una de estas ratas era un premio sólo al alcance de los más osados, pues para conseguirlas había que escalar una fachada o una farola. Estas ratas, las de verdad, no tienen quién las capture, aunque debería tenerlas que para eso está el gobierno municipal y se pagan unos impuestos.

Para ver la realidad, sólo hay que meterse en el buscador de Twitter y poner las palabras claves «ratas» y «Sevilla». Y no, no son mensajes tremendistas de partidarios de un partido político concreto, son mensajes de ciudadanos que están cansados de ver que, días tras día, la ciudad está más sucia.

Hay papeleras que no se reponen. Un ejemplo lo pueden encontrar en la calle Mama Margarita. Pongo este ejemplo porque es el que me coge cerca y lo veo todos los días. Allí, está el palo que sostiene la papelera pero sin papelera. Una suerte de estaca que no vale para nada.

No hay que culpar solamente al Ayuntamiento, pues el ciudadano también aporta su granito de arena, pero es verdad que hay cosas de las que no tiene culpa el sevillano.

Si la cosa sigue de esta guisa, y tiene pinta de no cambiar, propongo al Ayuntamiento que añada un nuevo título a la ciudad: La Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta, Mariana y Roedora ciudad de Sevilla. Como para ir en chanclas.