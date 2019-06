La vergüenza intacta entre muertos y sufrimiento

Hoy es el Día Internacional de los Refugiados. Pero esta es una fecha que ya pasa cada año teniendo una importancia muy relativa.

Somos capaces de llamar a la movilización de gran parte de la población española para que la opción política que defendemos gane unas elecciones. Somos capaces de movilizarnos para celebrar la victoria de nuestro equipo de fútbol preferido. Ciudades enteras se paralizan por esto o por aquello aunque miramos las pantallas de los televisores, como si fuéramos vacas que contemplan el paso de un tren, cuando las imágenes nos muestran personas rescatadas en altamar o los cadáveres de los que no tuvieron suerte, cuando vemos los campamentos de refugiados en Turquía (país que más refugiados acoge; el resto de Europa no acoge ni lo pactado por nosotros mismos), campamentos eternos que parecen condenados a no desaparecer.

Ayer mismo han muerto veintidós personas en el mar de Alborán. Y no ha pasado nada de nada. Todo sigue igual. Nos hemos convertido en seres impermeables respecto a las tragedias de carácter humanitario. Son 71.000.000 de refugiados (¡menudo record tan repugnante!) los que tratan de sobrevivir en el mundo y no pasa nada. Las guerras, los grupos armados violentos, el hambre y la pobreza extrema o las persecuciones étnicas o religiosas, desplazan a hombres, mujeres, ancianos y niños, cada día.

El Mediterráneo se ha convertido en una enorme fosa común. Las mafias, dedicadas a trasladar a seres humanos como si fueran ganado, siguen enriqueciéndose sin tener límites. Y nuestra vergüenza continúa intacta. Miramos y seguimos a lo nuestro.

Son pocos los que intentan movilizar a otros para solucionar el problema. Muchos menos los que llenan una mochila y dedican su vida a intentar solucionar el problema en los lugares de origen. Y nuestra vergüenza sigue intacta cuando debería estar demolida.

Es un buen día para pensar sobre el mundo que hemos construido y estamos decorando. No creo que podamos estar demasiado orgullosos de cómo ha salido la cosa. Si fuera un solo niño el que estuviera sufriendo ya tendríamos motivo de reflexión. Siendo millones, yo no sé. Yo no sé. Y nuestra vergüenza continúa intacta.