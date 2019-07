Las calles que perdimos

Sevilla dejó de ser la ciudad de hace 20 años. Venir a la ciudad es una bicoca para el turismo de bermudas, bocadillo, cerveza de marca blanca en lata y Airbnb.

Por culpa de ese turismo exacerbado e intrusivo, muchas calles de la vieja Híspalis han perdido su idiosincrasia, pero gracias a unos cuantos, la resistencia, Sevilla sigue teniendo un color especial, como pregonan Los del Río.

Cuando llega el verano con sus largas tardes en las que el Sol se pone pasada la hora del telediario vespertino. Cuando el guatiné es la mejor forma de pasar el calor sofocante. Cuando las puertas de las casas empiezan a abrir sus ventanas y sus puertas para que corra la brisa, allí está la resistencia. Una resistencia que perdura al paso del tiempo y al trasiego del ‘trocotró’ de las maletas de los foráneos.

Lola, como lleva haciendo desde principios de junio desde hace 15 años, saca su silla y la de su marido a la puerta de su casa. Allí se encuentra con Antonia. A Juan, el marido de Lola, no le distrae mucho la tertulia y se pone el transistor, sí, transistor porque decir radio, para Juan, es muy moderno. Él, generoso como pocos, comparte los sonidos de las ondas con todos los de su alrededor porque eso de los cascos no lo ve.

«Buenas tardes» repiten constantemente cada vez que alguien pasa por su zona. Da igual que sea un vecino o una persona que esté andando por esa calle, ellos saludan siempre. Su mayor distracción es ver pasar a la gente. En definitiva, ver la vida pasar.

Por allí pasa Manuel cargado de ‘mandaos’. Se le rompe la bolsa justo en la puerta de la casa de Lola. Ya tienen la tarde resuelta.

La zona de la Gran Plaza, Rochelambert o el Fontanal son ejemplos de pequeñas ‘galias’ que, días tras día, noche tras noche de verano, sacan sus tanques, en forma de silla contra el invasor, a la calle. Como los viera Juan Carlos Cabrera seguro que aforaría alguna de estas zonas...

Cuando el asfalto de la carretera se ha enfriado suena en el ronco transistor pi.Pi.Pi.Pi.Piiiiii. Las señales horarias de la radio anuncian que hay que despedirse. Igual que cuando sonaba el tren en la estación de Cádiz y tocaba decir adiós a los que se iban sin saber cuándo volverían. En este caso, ellos saben que mañana, si la salud lo permite, estarán otra vez con sus sillas en la calle viendo la vida pasar, olvidándose de las prisas, del calor y dando las buenas noches a todo el mundo.

En estas galias no existen ni Asterix ni Obelix. No hay trocotró ni bermudas. No hay ni Twitter ni filtro de Instagram. No hay impaciencia ni cerveza de marca blanca en lata. No hay ola de calor. No hay Spotify pero sí suena el Dúo Dinámico resistiendo al olvido por el transistor. Como Juan y Lola.