Las dos Españas de ayer

El pasado sábado, en el debate político de La Sexta, el monárquico Luis María Ansón, maestro de periodistas y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, se deshacía en elogios hacia Pablo Iglesias e Irene Montero, líderes de Unidas Podemos. Entre otras cosas, dijo que Iglesias era tan buen político de izquierdas que se podía comer con papas a Pedro Sánchez, de ahí que el líder socialista no lo quiera en el Gobierno, si es que al final llega a poder formarlo, porque ya vimos ayer que no se acaban de poner de acuerdo los dos únicos partidos que podrían gobernar y evitar así unas nuevas elecciones.

Iglesias quiere coalición y no acuerdo de investidura con propuestas concretas para una legislatura. O sea, quiere acabar no solo con Sánchez sino con el Partido Socialista. Ese es su objetivo en realidad, además empezar a tener ya poder antes de que se queme del todo y que Podemos desaparezca. Aunque visto lo que pasó ayer es muy probable que tanto él como el partido empiecen a dar mejor en las encuestas gracias a la torpeza de Sánchez, quien no acaba de cogerle el punto a las estrategias en lo que se refiere a este partido y a su líder. Se lo come con papas cada vez que se enfrentan en el Congreso, como pasó ayer. Y eso que Iglesias estuvo a medio gas y con ese tono tan estudiado que muestra desde hace meses, como de niño bueno que no ha roto nunca un plato.

Albert Rivera salió como un toro deslumbrado. Este muchacho debería hacer algo siempre antes de hablar en el Parlamento, correr treinta kilómetros, dormir una buena siesta o revisar su medicación, porque se ofusca demasiado. Y total para no decir nada, siempre lo mismo, como si los ciudadanos esperaran siempre de él un enfrentamiento con Sánchez, el enemigo a batir. Lo suyo son los grandes titulares y dejar claro que España es su país y que no va a consentir que Sánchez se lo cargue. Pero, ¿alguna vez va a decir Rivera qué modelo de país y de sociedad quiere? Debería hablar de eso, de política, pero no alterado, que parece que va siempre al Congreso con la cuca.

Santiago Abascal es el político menos acomplejado de nuestro país, y ayer se estrenaba. Es inexpresivo, como de granito, pero va a dar buen juego en el tema de las dos Españas. Habrá espectáculo en la siguiente legislatura, si es que llega algún día. Sánchez se equivocó recurriendo demasiado a lo de la ultraderecha e ignorando a Abascal. Debería tener en cuenta que está ahí porque lo han querido casi tres millones de ciudadanos, con el valor que él le da a lo que deciden los españoles en las urnas. Además, Abascal va por derecho y no le va a robar la cartera, como Iglesias.

Lo de ayer fue un fiel reflejo de cómo está España últimamente. Bueno, de cómo es este país desde que existe. Todos sacaron el garrote y muy pocos se pararon a hablar de verdad de política y de qué problemas solucionables tenemos en estos momentos.