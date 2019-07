Las izquierdas de Pedro y Pablo

Supongamos que Sánchez e Iglesias siguen odiándose después de las vacaciones y que no alcancen un acuerdo, llevándonos a unas nuevas elecciones generales. Supongamos también que haya elecciones el 10 de noviembre y que la derecha las gane por mayoría absoluta, porque los votantes de la izquierda se queden en casa o de barbacoa dominguera, que sería lo normal después del desaguisado. Supongamos que la ultraderecha obtenga buenos resultados y que continúe subiendo. ¿Qué habría que hacerles entonces a estos dos irresponsables? Nada malo, desde luego, que no estamos en los convulsos años treinta del pasado siglo. Es más, creo que no habría que esperar a que llegara el desastre, sino echarlos antes. Con el fascismo creciendo en toda Europa, estos dos insensatos con la vida resuelta se ponen a mirar por sus intereses personales y le han dado una nueva oportunidad. Es legítimo que quieran el poder, pero la izquierda tiene el deber de impedirlo. Digo la izquierda, porque se supone que el Partido Socialista y Unidas Podemos son la izquierda española. ¿Saben lo que dijo un líder del socialismo español, Largo Caballero, en los convulsos años treinta del pasado siglo? “Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos”. No estamos en la Segunda República, por suerte, y Pedro Sánchez no es Largo Caballero, por fortuna. Ni siquiera Pablo Iglesias es tan fiero como lo pintaban, solo un teórico de la izquierda radical que en cuanto ha podido comenzar a vivir como los ricos se ha vuelto algo conservador y no le ha importado dar una nueva oportunidad a la derecha con su negativa a gobernar en coalición con el Partido Socialista y asegurarnos cuatro años de tranquilidad si eso es posible con dos gallos de corral en el Gobierno, cada uno con sus espolones y su carácter.