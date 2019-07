Los dolores y el dolor

Mi madre fue una mujer siempre llena de dolores de huesos y musculares, de todo tipo, como consecuencia de la artrosis, la osteoporosis y otras enfermedades óseas. Pero solía diferenciar entre los dolores de huesos y el dolor del alma. Creo que se la llevó esto último, el dolor, el haber convivido tantos años, desde niña, con el sufrimiento de la pérdida de su madre con solo 11 años, la de su marido –mi padre–, con 33, y un sinfín de pérdidas más: su única hermana, tías, tíos y demás familiares cercanos. Cuando era un niño la veía enlutada, relacionaba la negritud de su ropa con el dolor del alma y quizá por eso escribí uno de mis primeros poemas:

Infancia de velos negros,

cómo me dolían a mí

los dolores de aquel velo.

Suspiraba mucho, unos suspiros tan hondos como una seguiriya gitana de El Chocolate, y siempre supe que le salían del alma y no de la columna vertebral o las rótulas de sus maltrechas rodillas. A veces coronaba los suspiros, por lo bajini, con una pregunta a Dios: “¿No te hartas, Dios mío?”. A los tres años largos de su muerte, raro es el día que no recuerdo aquellos suspiros y sus muecas dolorosas que a veces parecían sonrisas disimuladoras para ocultar alguna pena y que no sufriéramos al verla. Una madre, una madre buena, es capaz de eso y de mucho más con tal de evitarles sufrimiento a sus hijos. Los últimos años de su muerte se movía en silla de ruedas porque las piernas ya no podían sostener su cuerpo. También yo ando ahora en silla de ruedas por un grave accidente y cuando paso por delante de algún espejo no me veo a mí mismo, sino a ella con su pelo blanco, la mueca dolorosa, los ojos hundidos y las manos machacadas por la artrosis. No me duelen los catorce huesos que me rompí en el accidente, sino el alma. No son dolores, sino dolor, un sufrimiento casi insoportable que habita en las últimas habitaciones de la sangre y que no encuentra alivio posible porque no suelda fácilmente, como costillas, esternón, calcáneos, tibias o peronés. La semana pasada me dijo mi traumatóloga que tenía muy alto el umbral del dolor y que no entendía cómo no me había quejado nunca de las catorce fracturas, de los dolores. Por el dolor, supongo. Ese del que no saben tanto los traumatólogos, porque no hay que verlos a través de radiografías, tacs, resonancias o rayos, sino asomándose al brocal del alma. El dolor más doloroso suele estar en el fondo de los pozos.

A un pocito fui a tirarme

y vi llorar en el agua

los ojillos de mi mare.