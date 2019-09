Más de mil mujeres y Ortega Smith

Si yo dijera que la muerte no tiene sexo, ni apellidos o que la muerte es la misma en cualquier caso; estaría diciendo una majadería. Por ejemplo, estaría afirmando que los asesinatos que cometieron los integrantes de la banda criminal ETA son solo muertos. Sin sexo, sin apellidos, sin nada. Estaría diciendo una majadería porque, en realidad, los muertos de ETA son el paradigma de la violencia terrorista, porque la gran mayoría fueron asesinados puesto que vestían uniformes o militaban en partidos políticos demócratas. Fueron asesinados de forma sistemática, calculada y brutal. Fueron víctimas de ataques terroristas. Si defendiese que la muerte es solo muerte estaría comparando la que se produce en una cama de hospital y la que es producto de la violencia extrema. Una majadería de las grandes.

Seguro que si dijera algo como lo anterior, y me quedase tan pichi, se me echaría encima todo aquel que leyese esta columna de opinión. Incluido el señor Ortega Smith, Secretario General de Vox.

Sin embargo este sujeto dice que "la violencia de género es una gran mentira. Negar esto es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo”. Sin despeinarse. No sé yo si los familiares de las más de mil mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas pensarían lo mismo. Igual no estarían de acuerdo y le dirían a este hombre que las mujeres mueren, por ejemplo, en los tiroteos aunque no por el hecho de ser mujeres. Les alcanza una bala perdida como le podría alcanzar a un hombre. Pero cuando hablamos de violencia de género estamos señalando asesinatos de mujeres que mueren por el hecho de ser, eso, mujeres; de asesinatos que forman parte de un sistema que sigue arrastrando modos antiguos que hoy son inaceptables y que pueden terminar en tragedia.

Que un político diga que la violencia de género no existe es escandaloso. Que una sola mujer vote una opción política que defiende esa idea es sorprendente y doloroso.

Espero que todo el mundo recuerde estas declaraciones por mucho tiempo. Vox es una opción política colocada en la extrema derecha. Aunque lo nieguen sus socios pensando que estas cosas se olvidan con el paso del tiempo. Y sus líderes insultan y pisotean la memoria de las más de mil mujeres asesinadas durante los últimos 15 años.

Yo siento vergüenza escuchando a políticos como Ortega Smith.