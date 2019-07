Miradas sobre sevilla en la Fundación Valentín de Madariaga (I)

La FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA desde sus inicios, se viene ocupando por la difusión del arte, la formación y la cultura en general, y sobre todo de la integración de colectivos sociales que tienen algún tipo de dificultad para su inserción laboral o cualquier integración devenida de sus capacidades diferentes, bien sensoriales, de movilidad, dentro de algún espectro como el autista o el Dawn, marginalidad, etc., situaciones que hasta hace relativamente poco han podido ser causa de discriminación, afortunadamente cada día más subsanada.

Con este fin, el polifacético autor, profesor, museógrafo y tántas otras cosas más en el camino del arte, PACO PÉREZ VALENCIA, ha reunido en la sede de la Fundación a un nutrido grupo de artistas consagrados que han tenido bajo su tutela a esta nueva “remesa” de artistas que como los del patio contiguo, son también emergentes y aunque procedan de estos ámbitos distintos, sus cualidades técnicas y expresivas pueden resultar idénticas a cualquier artista que se precie, en lo que a sensibilidad, creatividad, estilos, etc. se refiere.

Para que este proyecto se materializara han hecho falta tres años, en concreto desde 2016, en que el presidente de la Fundación VALENTÍN DE MADARIAGA PARIAS fue invitado como arquitecto a la muestra “Down Madrid” en donde arquitectos y fotógrafos internacionales habían trabajado junto a personas con otras capacidades con el fin de su inclusión. Desde entonces, todo el personal de la Fundación comenzando por sus directivos y en donde además de él se encuentran ÁNGELA DE MADARIAGA PARIAS (Vicepresidenta), LUIS GARCÍA DE TEJADA (Director general), el Coordinador Cultural FELIPE LOZANO y la Responsable de la sede CRISTINA PINEDA, se pusieron manos a la obra junto a todos los que hacen posible que esta institución privada, haya podido contribuir desde este aspecto al desarrollo de la sociedad civil, abriendo caminos que seguro a partir de ahora se tendrán en cuenta desde otras Asociaciones, Colectivos y Fundaciones, como también desde los Centros públicos y las Instituciones que dependan de la Junta o del Gobierno Central y sus distintas administraciones, o de todos juntos que sería el ideal, aunque lo ideal en verdad sería que se dejara de hablar de integración, porque ya se hubiera producido.

Pero antes de escribir sobre las obras que han aportado cada uno, me agradaría que reflexionemos en algunas cuestiones en las que no solemos reparar al visitar una expo, y máxime en una como esta, en las que tantas personas se han implicado para visibilizar a esa otra parte que también somos. Por eso hoy, en lugar de comenzar el comentario con los artistas, quisiera hacerlo con todos los que la han hecho posible, con aquellos que de alguna manera han dedicado tiempo, energía, ¿y porqué no decirlo abiertamente?, dinero, para que haya podido realizarse.

Estamos tan acostumbrados a que la visualización del arte sea gratis, que no reparamos en los esfuerzos materiales y de toda índole, que se han necesitado para llevarla a cabo comenzando por el transporte de todas las obras, colgarlas, descolgarlas, un seguro anti accidentes, vigilancia, limpieza de sala, electricidad, elementos de secretaría, restauración en su caso,...y todo personal “de la casa”, encargado de que esa especie de milagro se produzca.

En todo este caos que se va resolviendo en la medida que se avanza siguiendo una planificación que la mayoría de las veces ha debido modificarse por miles de causas, ocurre que alguien ha debido encargarse del Catálogo, de hacer las fotos, de editarlo, de coordinar las tareas de edición e imprenta, la correspondencia con los invitados, redactar y enviar las Hojas de Sala, las cartelas, las Notas de Prensa, hacer croquis previos de distribución de las obras, decidir cuáles van a ser las que van a situarse junto a otras con tal de que el conjunto quede armónico y se realcen por la iluminación “escénica”, quiero decir, todo aquello que aparte de los galeristas, el personal de instituciones públicas, empresas privadas, o directivos de Fundaciones, como es el caso, quienes parece que no existen porque difícilmente le prestamos atención.

Por otra parte están los promotores, patrocinadores, colaboradores, instituciones públicas y empresas privadas –como las que han contribuido a esta muestra- y también los voluntarios y benefactores individuales, enfín, todos los que voluntariamente suelen quedarse en el anonimato, para que sean sólo los autores los que se exhiban, en los múltiples sentidos de la palabra.

Sería muy largo simplemente nombrar a todos y con toda seguridad se me quedarán personas en el tintero (entre estos los recepcionistas, telefonistas, técnicos, personal de mantenimiento y todos los que atienden in situ lo mejor que pueden y saben). Me limito a destacar los que de alguna manera han contribuido para que se realice y culmine con éxito una exposición de tan variada y seguro que difícil coordinación, como han sido: ANA ISABEL MEDINA CURQUEJO (Responsable de Cultura) por parte de la FVM y ABRAHAM PARRÓN RIVERO, ESTELA ARENAS TOLEDO y el equipo de montaje de Síes, por otra.

Para mencionarlos a todos, he seguido la información extraída de las diferentes plataformas comenzando por destacar a EDUARDO ACOSTA quien ha fotografiado las salas; ABRAHAM PARRON que también ha diseñado el Catálogo; las Industrias Gráficas Santa TERESA, donde se ha confeccionado; y a VICENTE BLANES, MICHÉLE MORICCHINI y PACO PÉREZ RODRÍGUEZ por sus colaboraciones.

Una exposición de semejantes características, ha debido contar además con patrocinadores, como han sido la Fundación Konecta y Síes Centro Especial de Empleo, y como colaboradores: Edyma Audiovisuales, Coca-Cola, la Fundación Alalá, Imprenta Bulman, MP Ascensores, la Fundación Cruzcampo, Foto Supra y Oh, my god! (vinos de Extremadura), la Universidad Emocional, la propia Fundación Madariaga y MP.

Especialmente se dan las gracias por su colaboración en dos de las secciones en que está dividida la muestra -“Formas de Amor a la ciudad” y “La Sevilla que viene”- a: GRE***regorio Morales, Jesús Regalado, Pedro Gómez Cano, Fernando Franco, Gisela Loewe, Reyes Bilbao, Mª José Parejo, Jaime Déz, Reyes Dávila, Paco Cano, Pepe Fernández Casado, Ana Sánchez, Rafa Almarcha, Mª Fernanda Torres, Rocío Ternero, May Amián, Teresa Andrada, Ana Melgarejo, Begoña Enrile, Marta Pemán, May Llorente y Borja Mapelli; y a Valentina de Madariaga, Equipo T 11-Espacio Creativo, José Mª Sánchez-Laulhé Sánchez de Cos, Saúl Viñas, Francisco Ramos Dávila y Abril Viñas Díaz.

Y bien, dicho esto, lo 1º que hay que decir, es que esta colectiva, se encuadra como se apuntó, en el “Proyecto de Exposición Integral e Innovación Social y Cultural”. Dividida en 5 secciones, cada artista o autores-coordinadores de cada una de ellas, ha trabajado junto a representantes de otros 5 colectivos, dando entrada a estos nuevos creadores de los que espero continúen en este mundo que tanto nos enriquece como persona.