Nueva Edad de Oro de la Música

En plena revolución musical-flamenca de Rosalía, con Soleá Morente confesando que está siendo víctima del purismo jondo y el Niño de Elche metido a poeta, llega Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, y anuncia otra nueva revolución musical. No cabe duda de que esto de la música son ciclos y que España vuelve a dar de nuevos genios en distintos géneros.

Una de las preguntas que más se hacen los agoreros de la cantelogía, es que dónde están los genios del cante. Entren en Facebook y verán la de genios que hay en la actualidad. Hay tantos que se estorban entre ellos. En el flamenco, sí. Hace medio siglo, la crítica especializada descubría de vez en cuando a un fenómeno del cante. Ahora se descubren ellos solos, los que cantan. “Anoche canté en Bormujos y me visitaron los duendes”. El duende es intangible, algo que no se ve, pero estos genios sí lo ven. Entran en los camerinos de los festivales y les dicen a los cantaores: “Venga, que esta noche voy a hacer que los gitanos se rompan sus camisas”.

¿Cómo canta Chabelita? Para reventar como un triquitraque. Y como, además, tiene esa cara tan agradable de ver y un ángel propio de los Pantoja, la va a liar con su reguetón. Ayer no se hablaba de otra cosa que del pelotazo que va a pegar la muchacha con esa genialidad, que no se recuerda desde el que pegó María la Borrica, de San Fernando, con su seguiriya de cambio, lo que llaman el macho de María Borrico, que ahora andan queriendo borrar del mapa flamenco las feminijondas. La cabal, que es lo mismo, sí, pero el macho no.

Está tan interesante esto de la música en España, con tantos talentos, que el tema político ha pasado a un segundo plano. ¿A quién le importa que no haya un gobierno en España, con la que se nos viene encima, estando ahí Isabel Pantoja hija? Y José Luis Ortiz Nuevo, que acaba de decir que Rosalía está haciendo hoy lo que Silverio hizo en el siglo XIX, y la Niña de los Peines en el XX.

¿Para qué nos ha servido invertir tantos miles de millones de euros en Cultura en estos los últimos años? Para esto. Para que Chabelita grabe un reguetón suave y la noticia esté entre lo más visto en casi todos los diarios digitales del país. Podría decir que algo no estamos haciendo bien, pero no. Algo estamos haciendo del carajo cuando una pava de tal calibre logra que asuntos sin interés, como el de que tengamos pronto un gobierno estable, pasen a un segundo plano ante la noticia de que Isabelita Pantoja se ha hecho artista.