¿Palmas Altas o Pasta Gansa?

Vaya con el centro ése de Palmas Altas o Lagoh (¡oh, qué lago!), cada vez que echa un pis los medios de comunicación lo publican a todo gas: que viene Palmas Altas, otra chispa de la vida, que viene la felicidad, la familia que compra unida permanece unida. ¿Tendré que llamarlo Centro Comercial Pasta Gansa? Porque con pasta gansa los medios de comunicación te echan agua bendita cuando les digas, no es lo mismo presentar un libro en la librería Pepe editado por la editorial Manolito, aunque sea una obra maestra, que presentarlo con un cartel rojo del Santander o azul del BBVA detrás y en la sede de editorial Planeta a pesar de que el libro sea una pamplina de ésas de autoayuda copiada de la filosofía norteamericana del “tú puedes”.

A la primera de las presentaciones –las hay a montones al año sólo en Sevilla- van tus mejores amigos y si tienes alguna amistad periodística te dedican algún espacio. A la segunda acuden periodistas como moscas a la miel del dinero, no necesariamente por voluntad de ellos sino por el de las empresas gracias a las cuáles medio comen todos los días.

¿Estará repartiendo Palmas Altas Pasta Gansa entre los medios y por eso le cantan el Aleluya a menudo? Que viene, que viene, como la canción de mis tiempos: “Cuando llegue septiembre, juntos los dos siempre estaremos”. Una copia de los centros de consumo en Estados Unidos es noticia mientras que centenares de actividades ciudadanas se tiran a la papelera.

No sé si a este medio le estarán repartiendo lana los de Lagoh y ahora le pedirán mi cabeza, si así fuera aquí la tienen, que ya soy mayor y sé como funciona esto, para desgracia del periodismo y la libre expresión. Yo puedo decir lo que acabo de decir en este diario tal vez porque el problema que tiene es que es demasiado libre y pardillo y desde los años 90 sabemos que los medios no han sido exactamente más libres después de Franco, sino que a Franco lo sustituyeron los franquitos y los lobbies de poder empresariales y financieros. Ni uno solo de los medios relevantes de aquí o de allá escapa a las manos de los grandes magnates, la banca y los fondos de inversión, o sea, de los mismos que están detrás de Pasta Gansa. ¿Quiénes son? Lar España, un grupo inmobiliario que ha firmado un crédito sindicado de cien millones de euros con Banco Santander, Liberbank y Unicaja por un periodo de siete años.

El principal accionista de Lar es PIMCO (casi un 20 por ciento del capital), que tiene detrás decenas de instituciones financieras internacionales. Uno de los pequeños accionistas de Lar es Black Rock, el fondo de inversión USA que ha logrado estar en todas partes, como Dios, accionista de un extensísimo grupo de empresas por todo el mundo entre las que se encuentran medios de comunicación como Televisa en México, aliada a su vez con Prisa, en España, por ejemplo. El Santander también controla Prisa. Podemos seguir tirando del hilo, pero sería muy cansado y más en julio.

De todas formas, como lo valiente no quita lo cortés, le deseo lo mejor a Lagoh, que gane mucha pasta, que la gente se divierta por allí y compre –yo iré-. Para empezar, anhelo que no se líe nada en Irán porque entonces se dispara el precio del petróleo y entre eso y la deuda externa, adiós turismo, adiós al poco poder adquisitivo que hay y adiós a Pasta Gansa, al Lago y al Oh de Lagoh.