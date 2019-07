Hay determinadas cadenas de televisión que pixelan puros y cigarrillos en sus programas o en las series y películas que emiten. No deja de ser un pueril ejercicio de hipocresía, basado en la dictadura de lo políticamente correcto y el pensamiento único. Sólo sirve para una cosa: evidenciar que el personal que aparece en la pantalla está fumando. “Fumar es un placer”, cantaba la divina Sara Montiel en unos tiempos en los que las volutas de humo se asemejaban a la distinción y la elegancia. Pero los rigores de la legislación antitabaco han hecho mella en la legión de humeantes. El tiempo, ésa es la verdad, ha dado la razón a los legisladores. El verdadero placer es acomodarse en la barra de un bar sin resultar ahumado por el fulano de al lado; entrar en el autobús sin dar arcadas o viajar en tren sin soportar los rigores del tabaco. Eso sí es progreso, amiguetes.

Pero el asunto parece que no va con los porretas, que también forman otra legión en la que no importa la edad, la condición social ni el estatus económico. El personal se pone hasta las manillas de fumar porros. Antes era un acto privado o reservado a ciertos ambientes o lugares. Pero es que ahora no te libras del pestazo insoportable en la calle, en la terraza de un bar y hasta en los tendidos de una plaza de toros. Las estadísticas no fallan: en los controles de tráfico hay más gente puesta de droga –o con evidencias de haber consumido en fechas previas- que de copas. Y el dato asusta...

El plumilla que firma estas líneas tiene que aguantar a un auténtico marrano que encadena canuto tras canuto en la ventana de su casa. Es una calle estrecha que actúa como chimenea para niños y mayores. Si el personaje quiere estar colocado todo el día es su problema. Pero que amplíe esa peste nauseabunda al resto del vecindario no es de recibo. Seguimos entornando cigarrillos en las pantallas de televisión mientras toleramos esta guarrada que se une a la apoteosis de mala educación que padecemos. Así estamos. Qué chévere.