Por San Ramón me han regalado mis hijas un librito que no pienso perderme. Ellas creen que yo soy machista o algo similar y yo que ellas son posmodernas. Se llama El hombre que deberíamos ser y su autor es Octavio Salazar, un hombre feminista que ha recibido premios feministas, un colega profesor en la Universidad de Córdoba. Cuando me lea la obra daré mi opinión, por lo pronto dice en la contracubierta que no va contra los hombres sino contra el patriarcado. Veremos a ver este hombre lo que sabe del patriarcado y su significado profundo porque hoy el patriarcado se puede ya equiparar a la conspiración judeo-masónica-comunista que Franco veía por todas partes y a esa mota de polvo que el personal ve en el ojo ajeno sin advertir la viga en el propio.

Por lo pronto, ya empiezo a sentir en mi interior los efectos transformadores del texto y me acuerdo de sevillanas machistas que de ninguna manera debe tolerar un hombre que quiera ser hombre. Qué decir de Manolo Escobar y esa sevillana de “No me gusta que a los toros vayas con la minifalda”. Y de Fernando Esteso cuando cantaba “Mariquita es una niña sevillana, macarena y mu moderna” y añadía aquello de: “que se pone minifalda, salerito, y se le ven toas las piernas”. Esos hombres ni eran ni son hombres ni son nada de nada, bazofia cultural a pesar de que Manolo Escobar cantara también: “porque los hombres de España somos así de galantes y aunque nos partan el alma siempre nos ríe el semblante”.

Pérez Reverte se queja de que cuando les cede el paso a algunas señoras encima se enfadan. Si hay que salvar a los afectados por una catástrofe de una muerte inminente los salvadores gritan: “Las mujeres y los niños primero”. Esto debe ser una frase machista pero el eminente profesor Cojonciano, en una de sus investigaciones más brillantes, ha demostrado que se trata de una forma instintiva con que los seres humanos preservan su especie: las mujeres –que fueron las primeras diosas porque sobre todo había diosas, no dioses- van primero puesto que son las que dan a luz (o daban) y los niños son el futuro de la especie ya que por el momento hacen falta –cuando crezcan, si es que crecen- para que las mujeres que quieran y puedan den a luz. El resto, machos adultos, previejos y viejos, que se mueran primero, ¿qué falta hacen?

Se supone que los niños que sean salvados de una muerte segura o casi, no van a formar patriarcados que es algo que se originó porque una mañana los hombres se levantaron bien temprano hace unos 8.000 o 9.000 años, se tomaron más “palomitas” de la cuenta para desayunar y dijeron unánimemente: “Vamos a construir el patriarcado para joder a las mujeres”. No, no, esos niños no tolerarían esta otra sevillana que ya es el colmo del machismo patriarcal. Decía: “Ese vestío que llevas te lo tienes que quitar porque cuando das la vuelta bailando por sevillanas, a ti se te ven las piernas y a mí no me da la gana”.

Intolerable. Octavio Salazar tiene razón al haber escrito El hombre que deberíamos ser, ahora espero otro libro, La mujer que deberíamos ser, por aquello de la igualdad.