¿Son las mujeres recipientes que llevan fetos dentro?

Llueve sobre mojado. Un hombre vuelve a ser el que califica, el que juzga y el que cree entender mejor que nadie lo que es y supone un aborto. Por supuesto, no somos pocos los que volvemos a estar abochornados al escuchar las declaraciones de Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, porque es difícil ser tan torpe y estar tan alejado de la realidad. El consejero dijo que «lo fácil es llegar y el chupetón». Debe ser que el señor Aguirre no entiende que abortar es una tragedia radical para la mujer, que ninguna de ellas quisiera abortar (ni las que creen que la regulación del aborto es necesaria para que nadie se desangre en un piso de mala muerte o defienden el derecho al aborto como un derecho exclusivo de la mujer; ni las que se oponen frontalmente a cualquier ley o cualquier posibilidad que no sea buscar soluciones para que el aborto no se produzca aunque sea en contra de la voluntad de la mujer); que las mujeres no son una especie de recipiente que puede llevar fetos dentro.

Desde luego, reducir a un «chupetón» este asunto dice mucho y malo de este señor. No entiende nada o es que se atreve a dar un paso más allá de lo razonable con el fin de mantener vivo el acuerdo con sus socios políticos en Andalucía. Las cantidad de titulares que nos va a dejar el acuerdo entre PP, C’s y Vox en Andalucía y en el resto de España.

Los hombres nos dedicamos a valorar y juzgar a las mujeres que abortan. Los hombres nos reunimos para hablar del feminismo sin que tengamos a derecha o izquierda una mujer. Los hombres seguimos regulando aspectos de la realidad en los que la mujer es fundamental sin tener en cuenta su opinión. Creo que yo que nos deberíamos parar a pensar sobre estas cosas que parecen, como poco, absurdas. Por supuesto, referirse al aborto como «chupetón» o creer que existen mujeres que quieren abortar del mismo modo que se dan un paseo por el parque, vuelve a ser la medida de la talla política e intelectual de los que gobiernan o pueden gobernar en España.

Tremendo.