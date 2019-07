Tezanos se esfuerza, el hombre

Manda narices la situación. Pedro Sánchez no ha sido capaz de ganar las elecciones generales con una mayoría que le permitiera gobernar sin necesidad de bajarse los pantalones en busca de apoyos, que son facturas que hay que pagar de algún modo. Le han vuelto a mandar a casa en una investidura fallida, su especialidad. No quiere repartir el pastel del poder, pero tampoco es hábil negociando. Y el CIS de Tezanos no para de hacer encuestas en las que no solo es el político mejor valorado por los españoles –que levante la mano quien haya sido consultado alguna vez, sin reírse–, sino que casi roza la mayoría absoluta. Pues si es así de verdad, está claro que interesan elecciones en noviembre, con lo que nos dejarían en paz hasta septiembre, al menos, y en febrero del año que viene podríamos tener Gobierno socialista, pero no como el que se podría formar ahora con Unidas Podemos, separatistas y nacionalistas, sino un gobierno fuerte, feminista, con ministros y ministras del puño y la rosa y no de esas o esos que no han gestionado jamás ni una peña flamenca. No creo nada en las encuestas, y menos en las de Tezanos, que sigue enamorado de Sánchez, pero si esta es de verdad creo que es una tontería que Pedrito siga mareando la perdiz. Una victoria contundente sería la única manera de que España pudiera volver a funcionar. Lo malo es que en la encuesta aparece un Partido Popular como segunda fuerza política, o sea, recuperándose, y eso que se hizo antes de que Pablo Casado empezara a cambiar cargos en el partido, que en eso anda y parece que con éxito mediático. Esto huele de nuevo a bipartidismo, a la España de quítate tú que ahora me toca a mí, de tan buenos resultados aunque con tanta corrupción que nos llevaron a esta situación, la de un país atascado y sin las reformas que son necesarias para que vivamos la política con más sosiego y haya más justicia social, o sea, menos pobreza en un país rico, que esto también aparece en las encuestas, aunque se airee menos en Al rojo vivo. Tezanos se esfuerza, el hombre. Vamos a dejarlo que se vaya de vacaciones.