Una maceta de yerbabuena

Las personas racionales no podemos creer en los milagros, me dijo ella al informarme de que tenía cita con el oncólogo. Muchos meses después, cuando la he vuelto a ver con un pañuelo en la cabeza, he estado a un tris de rectificarla: las personas, que somos racionales, no podemos creer en la milagrería. Los milagros son otra cosa. Y sin embargo no le he dicho nada. Suele pasar: las cosas importantes se me suelen quedar en una nebulosa de las sienes...

Y en esa misma nebulosa, al subir a la terraza, he vuelto a vislumbrar la arquitectura en el aire del patio de mi abuela: la puerta flanqueada por dos jazmines tan adultos, el patio coronado con el limón que se dejaba rodear de lucientes aspidistras, el cuadro encalado del patio adornado de begonias y bellasraqueles, la agreste palmera a un lado, como la sultana de una taifa independiente agasajada por cintas, helechos y sombrerillas, al lado del eterno latón de agua alimentado de un goteo que era en sí mismo la metáfora del tiempo, del tempus fugit mientras no creíamos en el tópico porque la edad nos incapacitaba para concebir el futuro más allá de aquella misma tarde...

Con los años, uno ha jugado a veces a reproducir una enésima parte de aquel patio florido en la terraza. Sobrevivió un rosal empecinado en el amarillo de sus flores, un arbolillo que encontré en la basura y poco más. A los geranios se les hace imposible atravesar el verano. Pero hubo una pequeña maceta de yerbabuena que compró mi hijo que me dio por trasplantar de su recipiente de plástico a un macetón de verdad. Apenas unas hojillas atadas a un tallo moribundo. La yerbabuena ha agarrado con tanta fuerza que se está haciendo la dueña del macetón.

No he tenido más remedio que acordarme del olmo seco de Machado. Y por primera vez he sentido el orgullo de sacar adelante a un ser vivo en la ruina de su existencia. Por primera vez he entendido en carne propia aquel orgullo de la abuela cuando decía que la vecina no era capaz de sacar esta o aquella mata, ni con las cebolletas de azucenas que le había dado no sé quién, el dolor de comprar una flor de plástico en el Ikea...

Ayer me asomé por la tapia de la vecina que murió hace unos años. En un arriate de su patio abandonado, crece una yerbabuena, inundando la casa de un verde incontrolado. Mi hija quería ver. La aupé y se sorprendió de la fortaleza de la yerbabuena mientras yo relativizaba mi mérito... “Si Matilde ha muerto, ¿quién la riega para que esté así?”, me preguntó mi niña, tan ingenua y sabia. “El tiempo”, le contesté yo sin convicción.

Esta mañana he arrancado un trozo de mi yerbabuena y se la he trasplantado en una maceta más pequeña. Aún no se la he llevado, pero imagino la escena cuando me abra la puerta y me mire con sus ojos esperanzados, la carita enmarcada por el pañuelo. “Yo tampoco creo en la milagrería, pero sí en los milagros”, le diré.