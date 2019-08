Una vez más, bochornoso espectáculo

Algo nos ocurre a los españoles cuando cada vez que hay alguna desgracia, en vez de apoyarnos los unos a los otros y estar todos a una, comenzamos a tirarnos los trastos a la cabeza. Ha vuelto a ocurrir con el caso de la listeriosis, pero antes ha sido por atentados terroristas, catástrofes naturales o accidentes aéreos. ¿Cuántos españoles saben que España, nuestro país, es de los más seguros del mundo en seguridad alimentaria? Estamos entre los once primeros, que no está mal si tenemos en cuenta que hay casi doscientos. Pero a veces fallan los controles por parte de las empresas, como en el caso de la carne mechada, y los de las instituciones públicas que velan por nuestra seguridad alimentaria. Fallos en los controles pueden suponer decenas, centenares o miles de muertos, pero en este caso han sido solo dos víctimas mortales y casi doscientos afectados. El tema salió en Andalucía pero se extiende ya a otras comunidades españolas, luego hay motivo de preocupación y, desde luego, de alarma social. ¿Pero de verdad es necesario convertir algo así en un tema político y de intereses partidistas? Porque el espectáculo es francamente bochornoso, con unos echándoles las culpas a otros y cada politólogo o tertuliano defendiendo a su partido, bien porque estén en las tertulias televisivas puestos por los propios partidos o por mera simpatía ideológica. Uno de estos tertulianos no dejaba de atacar en las redes sociales al Gobierno andaluz y de una manera feroz al presidente Moreno Bonilla, hasta que alguien dijo que también había responsabilidades del Ayuntamiento de Sevilla, que es de otro color político, el Partido Socialista, por haber fallado seguramente en las inspecciones que se llevan a cabo en las empresas alimentarias. Ya habrá tiempo de depurar responsabilidades, lógicamente, porque han sido un cúmulo de fallos, pero lo importante es que se solucione el asunto para que no vaya a más, quitando del mercado toda la carne infectada y no creando más alarma social de la necesaria. Luego están los chistes que se han hecho en las redes sociales sobre la carne mechada, que manda narices, como si no hubiera muerto nadie y no estuvieran aún decenas de personas en riesgo de morir. Esto no es propio de un país serio, como es España, donde por cierto seguimos con un gobierno en funciones, lo que no beneficia a temas como este y otros, porque el ciudadano tiene la sensación de que estamos medio abandonados.