¿Te suena la canción? es parte de la letra de Calma de Farruko y Pedro Capó: "Vamos pá la playa, pá curarte el alma..." y eso es lo que pasa cada vez que visitas tu PLAYA ... No importa en qué momento hagas ese necesario viaje, ya sea verano, otoño, invierno o primavera, cuando le das al PLAY a tu A ctitud, potencias el TÚ ( T alento Ú nico), ganas en salud (física, mental y emocional) al tiempo que mandas "pal ataúd" todo lo que te frena, lo que te provoca pena, lo que no te aporta valor, aquello que no suma... Un sencillo gesto que permite que tu capacidad de disfrute suba como la espuma (y el tiempo disfrutado es tiempo más que aprovechado, es tiempo enriquecido, revalorizado).

¡Aquí no hay PLAYA! probablemente recordarás esa pegadiza canción de The Refrescos, es exactamente lo que podrás decir cuando sientas que el ambiente cargado, el clima asfixiante no te permiten seguir adelante y, en lugar de tomar la decisión de darle al PLAY a tu Actitud te quedas quieto, vacilante... Entonces una parte de ti entonará un sonoro: ¡"Vaya, vaya... Aquí no hay playa!" porque, en el fondo, sabes que necesitas VAlor YA (vaya, vayas) para el calor sofocar.

Disponible todo el año

Lo mejor de esta original PLAYA es que es temporada todo el año, es decir, no cierra, ahí está esperándote, para cuando necesites darte un buen baño de autenticidad, de aquello que eres "de verdá", de lo que te ayuda a avanzar... En esta PLAYA, no importa que sea invierno o llegue el verano con un calor sofocante, lo verdaderamente importante es que siempre hay ambiente; en esta PLAYA siempre encontrarás un buen plan porque al darle al PLAY a tu Actitud conectas contigo mismo, consiguiendo bajarle la temperatura al estrés entonando un convencido "¡YES!" (Yo Estoy Satisfecho).