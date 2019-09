Vaya par de caraduras

Si Pablo Iglesias se ha creído alguna vez que Pedro Sánchez quiere un gobierno de izquierdas, progresista, es que todavía no lo conoce bien. Él solo quiere seguir viviendo en la Moncloa, adonde llegó tras una moción de censura para echar a Mariano Rajoy y ponerse él en su sitio. No creo que le importen mucho nuestros problemas, como no le importarán tampoco a líder de Unidas Podemos, que se ha situado bien y está intentando asegurar su futuro y el de su prole.

Creo ya muy poco en los líderes políticos españoles, y menos aún en estos dos presumidos y engreídos que han mentido tanto y dado tantos bandazos. Pedro Sánchez solo piensa ya en nuevos comicios y en poder gobernar sin necesidad de dar cancha a Unidas Podemos, y ahí le alabo el gusto. Parecía lo más lógico, pero visto lo visto, mejor que intente sacar un buen resultado en las próximas elecciones, que le permita formar un gobierno sin dar poder a quienes son el cuarto partido de España.

Son dos caraduras, porque ambos sabían desde el principio que no era fácil este gazpacho político. Sánchez, que es un cínico sin parangón en la política actual, sabía también que tampoco lo era contar con el apoyo de Casado y Rivera para su investidura, que es lo único que le interesa. Su estrategia es que los españoles veamos que el único que está mirando por nuestros intereses es él, y que obremos en consecuencia en las elecciones de noviembre dándole cuarenta diputados más de los que tiene ahora.

Parece que va a haber nuevas elecciones en noviembre y podría pasar que la derecha obtuviera un buen resultado, mejor de lo que vaticinan las encuestas, porque no son responsables directos de que no haya ya Gobierno en España. Lo son estos dos desvergonzados, Pedro y Pablo, el primero porque quiere el Falcon para él solo y el segundo, porque lo quiere para remontar el vuelo y no hundirse del todo en la miseria.