Verano y fin de curso escolar

El verano empezaba antes con el baño en bikini de Ana Obregón pero eso es ya antiguo, en realidad era una manipulación mediática porque el verano se inicia de verdad cuando terminan las fiestas escolares de fin de curso. Entonces es cuando los padres supervivientes pueden empezar a soñar con unas merecidas vacaciones tras aguantar el trabajo para poder vivir y sin embargo haber sobrevivido al festejo que pone el colofón a otro curso lleno de prisas por recoger a los niños, ayudarles en los deberes, acudir a las reuniones del AMPA –que siempre sabe más que los propios profesores-, cubrir cuantas más actividades extraescolares mejor, eso sin olvidar las necesidades de todo tipo de las mascotas que antes eran esas cosas que nos poníamos en la cabeza para librarnos del sol o ir distinguidos y ahora son esos seres que se suben encima de nosotros para jodernos y estar ellos más a gusto.

Yo porque no soy pío ni religioso ni nada, no he sido dotado con la gracia de la fe, algo que no tiene ninguna gracia porque me podría condenar. Pero si fuera pío y no un pecador, el cielo ya lo tenía ganado de la cantidad de fiestas de fin de curso que tengo entre pecho y espalda. Y no son los niños los que me hacen sufrir más sino los padres. La última fiesta que he soportado ha sido la de mi nieta en el colegio público Juan Ramón Jiménez. Allí estaba la señora Susana Díaz porque su hijo es compañero de clase de mi nieta. Allí estaba como una ciudadana más, que se decía antes de los reyes de España: “Y el rey llegó conduciendo su propio coche”, leí una vez, en el colmo del peloteo.

La verdad es que la señora Díaz se portó de manera muy natural y la gente también con ella. Celebro que no se sumara a las decenas de “camarógrafos” que apenas nos dejaban ver a los niños como los niños no veían padres sino móviles. Todo sin contar el retraso con que comienza todo y el follón continuo del personal y la mala educación. Había por allí un viejo camarada del partido comunista que se empeñaba en ordenar a la agrupación paternal que tanto ama a sus hijos que no desea que la posteridad pierda ni uno solo de sus movimientos en escena. Era inútil, mi excamarada era de aquel PCE del centralismo democrático que buscaba la dictadura del proletariado. Pues allí estaba ya la dictadura, delante de sus ojos, el proletariado había prosperado con el sudor de su frente y el emprendimiento del empresariado que leyó a Marx y se dio cuenta de que tenía que soltar lastre para sobrevivir, y Smartphone en mano el paria de ayer no toleraba que los demás gozáramos de los niños, sus canciones, sus bailes y sus recitales.

Qué merecidas vacaciones nos hemos ganado. El cielo puede esperar. Y Juan Ramón Jiménez ha debido quedarse en el colegio que lleva su nombre como perro que le quitan pulgas. Cinco segundos hubiera tardado el poeta de Moguer en salir corriendo de la fiesta por más que Zenobia le hubiera dicho que tuviera paciencia.