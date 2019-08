A San Benito hay que volver

Su fama de milagroso no se queda en los muros de la ermita, o en el cuarto de los milagros, un anexo abigarrado de exvotos de gratitud. Su nombre trasciende a Castilblanco, para extenderse por toda la provincia . Como así han corroborado las carreteras y caminos, que en estas noches previas han sido un trasiego continuo de peregrinos .

Las 8 de la mañana han sido el toque de diana para este domingo de romería. La misa temprana, oficiada por el director espiritual de la corporación y párroco castilblanqueño, Pablo Colón, ha abierto el día grande. Posteriormente, a las 10.30 horas, se celebrará la Función Principal de Hermandades, presidida igualmente por el párroco en el porche de la ermita, y con el acompañamiento del coro de la filial de Cantillana.

Desde que llegaran las hermandades, con el recinto abierto las 24 horas, no han parado de llegar fieles. Tras la misa, con las idas y venidas a la ermita se han ido completando horas de convivencia y oración hasta la salida del Santo. Un ambiente, mezcla de fiesta y recogimiento, inundará todo el recinto. Un compás de espera único de esta romería, donde se aguarda la procesión rezando más que cantando. Quemando velas, pidiendo por los que no han podido venir o ya no están. Aguardando que San Benito vuelva a bendecir a los peregrinos en su procesión.