Alanís abre su mente al arte circense del día a día

En el aspecto teórico de esta masterclass, Daniel comenzó con un sencillo ejemplo: conducir, un vehículo. “El primer día es superdifícil atender a todo, al volante, a la palanca de cambios, a estar pendiente, es porque no estamos acostumbrados a usar las dos manos al mismo tiempo haciendo movimientos asincrónicos ”. Según Franco el logro está en automatizar varios movimientos diferentes al mismo tiempo , que es algo que hay que ir trabajando, al igual que lo hace el artista circense a la hora de encarar un número. A este respecto, Daniel explicó que son cinco las fases o estadíos por los que pasa, o en los que se puede calificar a un número de un espectáculo, yendo desde imposible, que es cuando ese número no sale de ninguna manera, hasta completo, que es cuando se domina del todo. En medio hay un recorrido de hábito y entrenamiento, de ponernos a prueba marcándonos retos, y lo ejemplifica de una manera muy clara. “Nos habituamos igual que un diestro se habitúa mucho a usar la mano derecha y llega un punto en que su mano izquierda es prácticamente inútil, por eso decimos que un zurdo es ambidiestro, porque tiene más problemas a lo largo de su vida y se tiene que adaptar ”.

Daniel Franco, comunicólogo de formación, conoció el mundo circense a muy corta edad. Con tan solo diez años le picó el gusanillo y supo que quería dedicarse a ello. En estos momentos prepara un espectáculo por su cuenta, algo que se aleje un poco de lo común, y sobre todo del circo tradicional, o al menos de la percepción de este. A este respecto, Franco asegura que “el circo tradicional no es que ya no se lleve, es que no existe como tal, pero sí que es lo que tiene arraigada mucha gente en el imaginario de lo que es el circo. Sobre todo en cuanto a animales, la típica carpa tradicional con animales y demás. El circo ha evolucionado de manera bestial. Primero por la desaparición de carpas y de animales y ahora va más en explotar el cuerpo, es el circo contemporáneo. El referente es el circo del sol”, además, reconoce el encasillamiento en ese concepto tradicional, aunque “donde más se vende ahora el circo es en los teatros, en la calle. Se busca fomentar la cultura y el negocio en general, se ha adapatado a un modo cambiante, a mi modo de ver para bien. Ofrece un nuevo mundo de perspectiva. Crea un nuevo conflicto en la calle, porque la gente no paga para verte sino que tienes que convencerle para que se quede, y eso lo condiciona mucho”.