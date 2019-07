Amenaza a la policía con robar si le quitan la droga que llevaba... y lo cumple

Éste, en actitud desafiante dijo a los agentes: "como me quitéis la droga voy a robar esta noche, que lo sepáis, y no me vais a coger". Pero no fue así. Horas mas tarde de esa amenaza, los agentes fueron reclamados en Bormujos, donde se encontraban haciendo una prueba de alcoholemia, tras la denuncia de dos personas que citaban que en el interior de su establecimiento se estaba produciendo un robo con fuerza al haber recibido el aviso de la alarma de seguridad.

Las personas que avisaron a los agentes policiales explicaban en la llamada que creían que los responsables se encontraban aún en su interior, de modo que podía ser sorprendido con las manos en la masa.

Rápidamente, miembros de la Policia Local se dirigieron al lugar y se adentraron en el establecimiento donde sospechaban que, efectivamente, había alguien en su interior perpetrando un robo.

Así las cosas, se sorprendió in fraganti a una persona que pretendía sustraer varias máquinas de juegos de azar y de venta de tabaco, la cual esgrimía un cuchillo de considerables dimensiones, logrando la patrulla actuante reducirlo y proceder a su detención con la colaboración de miembros de la Policia Local de Bormujos.

Una vez identificado, resultó ser el mismo delincuente que había amenazado a los agentes con perpetrar un robo si le quitaba el hachís que llevaba encima.

Su afán por cumplir la promesa ha hecho que sea puesto a disposición del juzgado de guardia de Sevilla, donde es sobradamente conocido por el historial delictivo que tiene a sus espaldas.