Denuncian a Inspección de Trabajo y prevén huelga para Ares Capital

UGT ha presentado una denuncia ante la inspección de trabajo y una petición de reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) contra la emprensa Ares Capital S.A. en Sevilla, cuya actividad se dedica al transporte de viajeros con conductor (VTC) y que da servicio desde septiembre de 2018 a través de la plataforma UBER.

El Secretario General de Carreteras y Urbanos de UGT Sevilla, Juan Antonio González Marín, ha dicho que los trabajadores "vienen sufriendo una serie de irregularidades y que vienen padeciendo social y económicamente desde unos inicios”, para lo que se ha presentado la denuncia y reclamado la intervención del SERCLA para el próximo 12 de septiembre.

Según González Marín, el sindicato está "estudiando una convocatoria de huelga así como movilizaciones, dado a que los trabajadores de la empresa “somete a los trabajadores a jornadas de trabajo mínima de 12 horas, no reconocen categoría profesional de conductor", obligando a éstos ir uniformados y a asumir ese gasto de sus nóminas, no abonan horas extras, plus de nocturnidad, festivos... y además obligan a los trabajadores a desarrollar funciones que no son de su competencia en el desarrollo de su actividad de conductor (sin abonarlo)”.

Sostiene que desde UGT "estamos luchando para que ésta empresa junto con sus trabajadores puedan tener un convenio colectivo totalmente digno".

Tras la empresa informar sobre una “supuesta” deuda histórica contraída entre la misma y los trabajadores teniendo ésta intención de no abonar la mensualidad correspondiente al mes de julio, UGT se reunió con la empresa para exigir el pago en su totalidad, “pudiendo conseguir que abonasen la nómina, y quedando pendientes los incentivos y propinas”.

A dia de hoy "la situación mencionada sigue sin resolverse a pesar que desde el Sindicato UGT hemos solicitado en varias ocasiones reuniones con orden del día y no hemos obtenido respuesta alguna, obligándonos a tomar iniciativa y ponerlo en conocimiento de los medios legales correspondientes (Sercla, Inspección de Trabajo...)".

Desde este sindicato, "nuevamente pedimos a la empresa que se siente a negociar con la finalidad de regularizar y estabilizar los puestos de trabajo y las casas de los trabajadores”, concluye.