El Ayuntamiento lleva la campaña contra agresiones sexistas a la Feria de Écija

“La idea que perseguimos es que disfrutemos la feria todos y todas y nos respetemos y tengamos una fiesta libre de agresiones sexuales”, apunta la edil. La campaña de este año repite algunos elementos de la del año pasado, como los abanicos y servilletas, y se amplía con nuevos materiales, enlazando con la campaña nacional. Con ella se quiere recordar que “la calle es un espacio público que nos pertenece a todos y todas y nadie tiene derecho a intimidarte”, como reza uno de los lemas de la campaña.

Los otros mensajes de apoyo son ‘Tú decides con quién, cuándo, cómo y dónde’, ‘No me apetece, no es el lugar, no me gusta, no me la gana, antes y durante’. “La cartelería hace mucho hincapié en que si sufres o presencias una agresión sexual tienes los teléfonos y los servicios a los que acudir y cómo buscar ayuda”, explica Yolanda Martín, técnica del CMIM, que señala que “seguimos apostando por los espacios festivos como los más propicios para lanzar mensajes de igualdad y acabar con este problema”.