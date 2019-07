Fomento licita la rehabilitación del Ayuntamiento de Fuentes doce años después

Con esta licitación se desbloquea un proyecto que ha sufrido numerosas incidencias. Tras la firma del convenio en noviembre de 2006, la convocatoria del concurso de ideas no se resolvió hasta diciembre de 2007, cuando Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L. formalizó la firma del contrato para la redacción del proyecto técnico. En 2010 se redactó y aprobó un proyecto de rehabilitación y ampliación, con un presupuesto base de licitación de 3,5 millones de euros, pero las obras no llegaron a programarse y a principios de 2016 se reorientó la actuación y se encargó a la empresa Eddea A.T. S.L.P. la adaptación del proyecto para ajustarse a la disponibilidad presupuestaria.

Dado el mal estado del inmueble histórico, se acordó la ejecución por parte del Ayuntamiento de una fase previa de sustitución de la cubierta del inmueble y otras operaciones de consolidación en el mismo, cuyas obras concluyeron en octubre de 2016.

En 2017, Eddea A.T. S.L.P. entregó el proyecto de ejecución y la Administración autonómica contrató el control de calidad del mismo a la empresa Cemosa, quien entregó el proyecto de ejecución corregido en la primavera de 2017.